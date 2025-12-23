Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Земельный налог пополнил местные бюджеты на 41,4 млрд грн: как плательщикам проверить начисление

земля, земельный участок
Налог на землю пополнил местные бюджеты на 41,4 млрд. грн. / Freepik

За 11 месяцев текущего года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд. грн. благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году. Больше всего получил бюджет Днепропетровской области — 7,3 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Рейтинг регионов-лидеров по суммам поступлений выглядит так:

  • Днепропетровская область - 7,3 млрд грн;
  • город Киев – 5,9 млрд грн;
  • Одесская область - 3,7 млрд грн;
  • Львовская область - 2,9 млрд грн.

Право на сверку

В ГНСУ отметили, что каждый собственник земли или землепользователь имеет право проверить, правильно ли налоговая начислила платеж. Это можно сделать в письменном виде или в электронной форме, обратившись в орган ГНС по месту регистрации или по месту нахождения участка.

При сверке можно уточнить следующие важные детали:

  • реальную площадь и количество ваших участков или паев;
  • наличие права на льготы по уплате налога;
  • актуальную ставку налога в вашем обществе; конечную сумму, подлежащую уплате.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Если ваши документы (право собственности, справки о льготах) отличаются от налоговых данных, ГНС обязана исправить ситуацию. В течение 10 рабочих дней после сверки налоговики:

  1. Производят полный перерасчет суммы.
  2. Формируют новое налоговое уведомление-решение с детальным обоснованием.
  3. Посылают его вам.
  4. Предыдущий (неверный) документ автоматически аннулируется.

Самый простой способ держать все под контролем – регулярно заглядывать в "Электронный кабинет" плательщика, где информация о начисленной плате за землю доступна в режиме онлайн.

Напомним, с а 10 месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило 37,7 млрд грн платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления земельного налога выросли на 15,3% или на 5 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук