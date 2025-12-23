- Категория
Земельный налог пополнил местные бюджеты на 41,4 млрд грн: как плательщикам проверить начисление
За 11 месяцев текущего года местные бюджеты пополнились на 41,4 млрд. грн. благодаря плате за землю. Это на 15,3% превышает показатели в прошлом году. Больше всего получил бюджет Днепропетровской области — 7,3 миллиарда гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Рейтинг регионов-лидеров по суммам поступлений выглядит так:
- Днепропетровская область - 7,3 млрд грн;
- город Киев – 5,9 млрд грн;
- Одесская область - 3,7 млрд грн;
- Львовская область - 2,9 млрд грн.
Право на сверку
В ГНСУ отметили, что каждый собственник земли или землепользователь имеет право проверить, правильно ли налоговая начислила платеж. Это можно сделать в письменном виде или в электронной форме, обратившись в орган ГНС по месту регистрации или по месту нахождения участка.
При сверке можно уточнить следующие важные детали:
- реальную площадь и количество ваших участков или паев;
- наличие права на льготы по уплате налога;
- актуальную ставку налога в вашем обществе; конечную сумму, подлежащую уплате.
Что делать, если обнаружена ошибка?
Если ваши документы (право собственности, справки о льготах) отличаются от налоговых данных, ГНС обязана исправить ситуацию. В течение 10 рабочих дней после сверки налоговики:
- Производят полный перерасчет суммы.
- Формируют новое налоговое уведомление-решение с детальным обоснованием.
- Посылают его вам.
- Предыдущий (неверный) документ автоматически аннулируется.
Самый простой способ держать все под контролем – регулярно заглядывать в "Электронный кабинет" плательщика, где информация о начисленной плате за землю доступна в режиме онлайн.
Напомним, с а 10 месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило 37,7 млрд грн платы за землю. По сравнению с прошлым годом поступления земельного налога выросли на 15,3% или на 5 млрд грн.