UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Общины получили на 4,1 млрд грн больше платы за землю: кто заплатил больше всего

земля
Общины получили на 4,1 млрд грн больше платы за землю / Depositphotos

За январь-сентябрь 2026 плательщики перечислили в местные бюджеты 37,9 млрд грн платы за землю. Это на 12,1%, или на 4,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего средств от платы за землю получили бюджеты Днепропетровской области - 6,7 млрд грн.

В бюджет Киева поступило 5,1 млрд грн, Одесской области – 3,3 млрд грн, Львовской – 2,8 млрд грн.

Плата за землю является одним из источников наполнения местных бюджетов, а полученные средства могут использовать для финансирования своих потребностей.

Кто должен платить за землю

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками являются собственники земельных участков - физические и юридические лица, собственники земельных долей (паев), постоянные землепользователи, а также арендаторы земель государственной и коммунальной собственности.

Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента обретения права собственности или пользования участком и прекращается вместе с соответствующим правом.

Сумма налога зависит, в частности, от площади земельного участка, его целевого назначения и наличия права на льготы.

Проверить начисленную сумму и реквизиты для уплаты граждан могут через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".

Если плательщик не согласен с начисленной суммой, он может обратиться в налоговую для сверки данных. В случае выявления разногласий контролирующий орган произведет перерасчет и пришлет новое налоговое уведомление-решение.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за первые два месяца 2026 поступления от платы за землю выросли примерно на 12%, а среди регионов по объемам платежей также лидировали Днепропетровщина и Киев.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности