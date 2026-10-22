Общины получили на 4,1 млрд грн больше платы за землю: кто заплатил больше всего

За январь-сентябрь 2026 плательщики перечислили в местные бюджеты 37,9 млрд грн платы за землю. Это на 12,1%, или на 4,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Больше всего средств от платы за землю получили бюджеты Днепропетровской области - 6,7 млрд грн.

В бюджет Киева поступило 5,1 млрд грн, Одесской области – 3,3 млрд грн, Львовской – 2,8 млрд грн.

Плата за землю является одним из источников наполнения местных бюджетов, а полученные средства могут использовать для финансирования своих потребностей.

Кто должен платить за землю

Согласно Налоговому кодексу, плательщиками являются собственники земельных участков - физические и юридические лица, собственники земельных долей (паев), постоянные землепользователи, а также арендаторы земель государственной и коммунальной собственности.

Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента обретения права собственности или пользования участком и прекращается вместе с соответствующим правом.

Сумма налога зависит, в частности, от площади земельного участка, его целевого назначения и наличия права на льготы.

Проверить начисленную сумму и реквизиты для уплаты граждан могут через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение "Моя налоговая".

Если плательщик не согласен с начисленной суммой, он может обратиться в налоговую для сверки данных. В случае выявления разногласий контролирующий орган произведет перерасчет и пришлет новое налоговое уведомление-решение.

Напомним, ранее сообщалось, что уже за первые два месяца 2026 поступления от платы за землю выросли примерно на 12%, а среди регионов по объемам платежей также лидировали Днепропетровщина и Киев.