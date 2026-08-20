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Земельный налог пополнил местные бюджеты почти на 29 млрд грн: поступления выросли на 13%

земля, земельный участок
Земельный налог пополнил местные бюджеты почти на 29 млрд. грн. / Freepik

В январе-июле 2026 года поступления земельного налога в местные бюджеты Украины выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,8 млрд грн. За 7 месяцев 2025 года этот показатель составил 25,5 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по объемам оплаты

Наибольшие суммы земельного налога в местные бюджеты обеспечили плательщики таких регионов:

  • Днепропетровская область - 5,3 млрд грн;
  • Киев - 4 млрд грн;
  • Одесская область - 2,5 млрд грн;
  • Львовская область - 2,1 млрд грн.

Налог уплачивается за фактический период владения или пользования земельным участком - с момента обретения права до его прекращения. Если право собственности меняется в течение года, каждый собственник платит налог только за фактическое время владения землей.

Кто имеет льготы и лимиты площадей

Законодательство предусматривает полное освобождение от уплаты земельного налога для ряда категорий граждан:

  • лиц с инвалидностью I и II группы;
  • граждан, воспитывающих троих и более детей младше 18 лет;
  • пенсионеров по возрасту;
  • ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона об их социальной защите;
  • лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Льгота действует в пределах предельных норм площади в зависимости от назначения земли: для личного крестьянского хозяйства – до 2 га; под приусадебные участки для жилого дома – до 0,25 га в селах, до 0,15 га в поселках и до 0,10 га в городах; для дачного строительства – до 0,10 га; для садоводства – до 0,12 га; под индивидуальные гаражи – до 0,01 га.

Кроме того, владельцы земельных участков или паев, передавших их в аренду плательщикам единого налога 4-й группы, на весь период аренды освобождаются от налогообложения.

Напомним, ранее сообщалось, что плата за землю пополнила местные бюджеты на 24,1 млрд грн с начала года. В январе-июне 2026 года более 1 млн плательщиков перечислили средства, что на 13,2% превысило показатели предыдущего года.

Автор:
Максим Кольц

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