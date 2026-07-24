Плата за землю пополнила местные бюджеты на 24,1 млрд грн с начала года

В январе-июне 2026 года более 1 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 24,1 млрд грн платы за землю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 13,2% – тогда было уплачено 21,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшие суммы платы за землю перечислили плательщики четырех регионов:

Днепропетровская область: 4,5 млрд. грн;

Киев: 3,4 млрд грн;

Одесская область: 2,1 млрд. грн;

Львовская область: 1,8 млрд. грн.

В ГНС напоминают, что земельный налог начисляется с момента обретения права собственности или пользования земельным участком и уплачивается до прекращения этого права. Для корректного расчета важно, чтобы данные о площади, целевом назначении и льготах были актуальны.

Как проверить суммы и провести сверку

Граждане могут самостоятельно проверить начисленные суммы и реквизиты для оплаты через электронный кабинет плательщика или в мобильном приложении "Моя налоговая".

В случае обнаружения разногласий плательщики имеют право обратиться в контролирующий орган для проведения сверки данных. Обращение можно подать лично, отправить по почте или по электронному кабинету с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). По результатам перерасчета плательщику направляется новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее утрачивает силу.

Напомним, за первый квартал 2026 года плата за землю пополнила местные бюджеты на 11,6 млрд. грн., что на 1,3 млрд. грн. (или на 13,1%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.