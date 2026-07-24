Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,04

EUR

51,06

--0,01

Наличный курс:

USD

44,87

44,78

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Плата за землю пополнила местные бюджеты на 24,1 млрд грн с начала года

земля, земельные участки
Плата за землю пополнила местные бюджеты на 24,1 млрд грн с начала года / Freepik

В январе-июне 2026 года более 1 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 24,1 млрд грн платы за землю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 13,2% – тогда было уплачено 21,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшие суммы платы за землю перечислили плательщики четырех регионов:

  • Днепропетровская область: 4,5 млрд. грн;
  • Киев: 3,4 млрд грн;
  • Одесская область: 2,1 млрд. грн;
  • Львовская область: 1,8 млрд. грн.

В ГНС напоминают, что земельный налог начисляется с момента обретения права собственности или пользования земельным участком и уплачивается до прекращения этого права. Для корректного расчета важно, чтобы данные о площади, целевом назначении и льготах были актуальны.

Как проверить суммы и провести сверку

Граждане могут самостоятельно проверить начисленные суммы и реквизиты для оплаты через электронный кабинет плательщика или в мобильном приложении "Моя налоговая".

В случае обнаружения разногласий плательщики имеют право обратиться в контролирующий орган для проведения сверки данных. Обращение можно подать лично, отправить по почте или по электронному кабинету с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). По результатам перерасчета плательщику направляется новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее утрачивает силу.

Напомним, за первый квартал 2026 года плата за землю пополнила местные бюджеты на 11,6 млрд. грн., что на 1,3 млрд. грн. (или на 13,1%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Автор:
Максим Кольц