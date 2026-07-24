Плата за землю поповнила місцеві бюджети на 24,1 млрд грн з початку року

Протягом січня – червня 2026 року понад 1 млн платників перерахували до місцевих бюджетів 24,1 млрд грн плати за землю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 13,2% — тоді було сплачено 21,3 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Найбільші суми плати за землю перерахували платники чотирьох регіонів:

Дніпропетровська область: 4,5 млрд грн;

Місто Київ: 3,4 млрд грн;

Одеська область: 2,1 млрд грн;

Львівська область: 1,8 млрд грн.

У ДПС нагадують, що земельний податок нараховується з моменту набуття права власності або користування земельною ділянкою та сплачується до припинення цього права. Для коректного розрахунку важливо, щоб дані про площу, цільове призначення та пільги були актуальними.

Як перевірити суми та провести звірку

Громадяни можуть самостійно перевірити нараховані суми та реквізити для сплати через Електронний кабінет платника або в мобільному застосунку "Моя податкова".

У разі виявлення розбіжностей платники мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних. Звернення можна подати особисто, надіслати поштою або через Електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). За результатами перерахунку платнику надсилається нове податкове повідомлення-рішення, а попереднє втрачає чинність.

Нагадаємо, за перший квартал 2026 року плата за землю поповнила місцеві бюджети на 11,6 млрд грн, що на 1,3 млрд грн (або на 13,1%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року.