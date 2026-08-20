Земельний податок поповнив місцеві бюджети майже на 29 млрд грн: надходження зросли на 13%

У січні–липні 2026 року надходження земельного податку до місцевих бюджетів України зросли на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року й сягнули 28,8 млрд грн. За 7 місяців 2025 року цей показник становив 25,5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за обсягами сплати

Найбільші суми земельного податку до місцевих бюджетів забезпечили платники таких регіонів:

Дніпропетровська область — 5,3 млрд грн;

Київ — 4 млрд грн;

Одеська область — 2,5 млрд грн;

Львівська область — 2,1 млрд грн.

Податок сплачується за фактичний період володіння або користування земельною ділянкою — від моменту набуття права до його припинення. Якщо право власності змінюється протягом року, кожен власник сплачує податок лише за фактичний час володіння землею.

Хто має пільги та ліміти площ

Законодавство передбачає повне звільнення від сплати земельного податку для низки категорій громадян:

осіб з інвалідністю I та II групи;

громадян, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонерів за віком;

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону про їхній соціальний захист;

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільга діє в межах граничних норм площі залежно від призначення землі: для особистого селянського господарства — до 2 га; під присадибні ділянки для житлового будинку — до 0,25 га в селах, до 0,15 га в селищах і до 0,10 га в містах; для дачного будівництва — до 0,10 га; для садівництва — до 0,12 га; під індивідуальні гаражі — до 0,01 га.

Крім того, власники земельних ділянок чи паїв, які передали їх в оренду платникам єдиного податку 4-ї групи, на весь період оренди звільняються від оподаткування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що плата за землю поповнила місцеві бюджети на 24,1 млрд грн з початку року. Протягом січня–червня 2026 року понад 1 млн платників перерахували кошти, що на 13,2% перевищило показники попереднього року.