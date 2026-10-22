Вирощувати малину в Україні стало дорожче: витрати зросли вдвічі за шість років

За шість років собівартість вирощування малини в Україні подвоїлася. Найбільше на витрати вплинули зростання зарплат і подорожчання пального, тоді як реальна експортна ціна замороженої ягоди залишається на 9% нижчою за рівень 2021 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Асоціації "Ягідництво України".

Експортна ціна не компенсує зростання витрат

У 2020–2026 роках українські виробники малини працювали в умовах коливань експортних цін, зміни валютного курсу та подорожчання виробничих ресурсів. Галузева асоціація проаналізувала динаміку цін, курсу євро та основних складових собівартості вирощування ягоди.

За результатами дослідження, у 2026 році номінальна експортна ціна замороженої малини в євро була на 11% вищою, ніж у 2021 році. Проте з урахуванням інфляції її реальна вартість виявилася на 9% нижчою.

Водночас із 2020 року курс євро до гривні зріс на 67%, що вплинуло на гривневий еквівалент експортної виручки.

Зарплати зросли на 109%, дизель майже потроївся

Найбільше на собівартість малини вплинуло подорожчання робочої сили та пального. У 2021–2026 роках середня заробітна плата зросла на 109%, а дизельне пальне подорожчало майже втричі.

За оцінкою асоціації, саме зростання витрат на оплату праці стало головним чинником подорожчання виробництва.

З урахуванням інфляції реальна собівартість вирощування малини за досліджуваний період збільшилася на 12%.

Таким чином, попри зростання номінальної експортної ціни, українські виробники стикаються з менш сприятливим співвідношенням між доходами та витратами, ніж у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.