Выращивать малину в Украине стало дороже: расходы выросли вдвое за шесть лет

За шесть лет себестоимость выращивания малины в Украине удвоилась. Больше всего на расходы повлияли рост зарплат и подорожание горючего, тогда как реальная экспортная цена замороженной ягоды остается на 9% ниже уровня 2021 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Ассоциации "Ягодничество Украины".

Экспортная цена не компенсирует рост расходов

В 2020-2026 годах украинские производители малины работали в условиях колебаний экспортных цен, изменения валютного курса и удорожания производственных ресурсов. Отраслевая ассоциация проанализировала динамику цен, курса и основных составляющих себестоимости выращивания ягоды.

По результатам исследования, в 2026 году номинальная экспортная цена замороженной малины в евро была на 11% выше, чем в 2021 году. Однако с учетом инфляции ее реальная стоимость оказалась на 9% ниже.

В то же время, с 2020 года курс евро к гривне вырос на 67%, что повлияло на гривневый эквивалент экспортной выручки.

Зарплаты выросли на 109%, дизель почти утроился.

Больше всего на себестоимость малины повлияло удорожание рабочей силы и горючего. В 2021-2026 годах средняя заработная плата выросла на 109%, а дизельное топливо подорожало почти в три раза.

По оценке ассоциации, именно рост затрат на оплату труда стал главным фактором удорожания производства.

С учетом инфляции настоящая себестоимость выращивания малины за исследуемый период возросла на 12%.

Таким образом, несмотря на рост номинальной экспортной цены, украинские производители сталкиваются с менее благоприятным соотношением доходов и расходов, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.