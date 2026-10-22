UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Выращивать малину в Украине стало дороже: расходы выросли вдвое за шесть лет

малина
Почему выращивание малины в Украине стало дороже / Википедия

За шесть лет себестоимость выращивания малины в Украине удвоилась. Больше всего на расходы повлияли рост зарплат и подорожание горючего, тогда как реальная экспортная цена замороженной ягоды остается на 9% ниже уровня 2021 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Ассоциации "Ягодничество Украины".

Экспортная цена не компенсирует рост расходов

В 2020-2026 годах украинские производители малины работали в условиях колебаний экспортных цен, изменения валютного курса и удорожания производственных ресурсов. Отраслевая ассоциация проанализировала динамику цен, курса и основных составляющих себестоимости выращивания ягоды.

По результатам исследования, в 2026 году номинальная экспортная цена замороженной малины в евро была на 11% выше, чем в 2021 году. Однако с учетом инфляции ее реальная стоимость оказалась на 9% ниже.

В то же время, с 2020 года курс евро к гривне вырос на 67%, что повлияло на гривневый эквивалент экспортной выручки.

Зарплаты выросли на 109%, дизель почти утроился.

Больше всего на себестоимость малины повлияло удорожание рабочей силы и горючего. В 2021-2026 годах средняя заработная плата выросла на 109%, а дизельное топливо подорожало почти в три раза.

По оценке ассоциации, именно рост затрат на оплату труда стал главным фактором удорожания производства.

С учетом инфляции настоящая себестоимость выращивания малины за исследуемый период возросла на 12%.

Таким образом, несмотря на рост номинальной экспортной цены, украинские производители сталкиваются с менее благоприятным соотношением доходов и расходов, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности