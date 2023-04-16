В Германии остановили работу последних атомных станций

В Германии 15 апреля остановили работу трех последних атомных электростанций — Emsland, Neckarwestheim II и Isar II — в соответствии с планом по переходу на возобновляемую энергию. Об этом сообщила немецкая общественная телевизионная компания ZDF.

Десятилетия антиядерных протестов в Германии, вызванные катастрофами на Три-Майл-Айленде, Чернобыле и Фукусиме, давили на правительство с требованием прекратить использование атомной энергетики.

Но поскольку другие индустриально развитые страны, такие как США, Япония, Китай, Франция и Великобритания рассчитывают на то, что атомная энергия заменит ископаемое топливо, решение Германии вызвало скептицизм в стране и за рубежом.

После начала полномасштабной войны в Украине цены на энергоносители резко подскочили, некоторые члены правительства канцлера Германии Олафа Шольца начали сомневаться в правильности закрытия атомных станций, запланированном на 31 декабря 2022 года. В результате компромисса Шольц согласился на однократное продление окончательного срока до 15 апреля 2023 года.

"Война в Украине и энергетический кризис показывают нам, что мы должны смотреть шире. Мы должны способствовать исследованиям, которые открыты для технологий, особенно учитывая отказ от ядерного оружия. Не только выходить, но и входить", — прокомментировал президент парламента земли Гессен Борис Рейн.

В то же время, правительство Германии признало, что в краткосрочной перспективе стране придется в большей степени полагаться на уголь и природный газ для удовлетворения своих энергетических потребностей, даже если она принимает меры по увеличению производства электроэнергии от солнца и ветра. Германия стремится стать углеродно-нейтральной к 2045 году.

Напомним, что в это же время самый большой в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3) начал регулярную работу в Финляндии. Он обеспечивает 14% производства электроэнергии в стране.

Новая станция будет снабжать электроэнергией по меньшей мере в течение следующих 60 лет.