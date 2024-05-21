Отрасли, использующие ИИ, наращивают производительность впятеро быстрее более консервативных - исследование

Отрасли экономики, в которых для решения многих рабочих задач может использоваться искусственный интеллект, демонстрируют куда более быстрый рост производительности труда по сравнению с прочими отраслями. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), охватывавшей период с 2018 по 2022 год.

Согласно анализу, в сфере профессиональных и финансовых услуг, а также информационных технологий производительность труда выросла в среднем на 4,3%, что в 4,8 раза быстрее, чем в отраслях строительства, промышленности, розничной торговли, общественного питания и транспорта (лишь на 0,9%).

Как говорится в результатах исследования PwC, охватившего более полумиллиарда объявлений о работе в 15 развитых странах, на каждую вакансию, требовавшую навыков специалиста по машинному обучению в 2012 году, теперь приходится по семь вакансий.

Компания также выявила, что рост с 2016 года числа вакансий, требующих навыков использования ШИ, опережает все другие типы вакансий; а количество объявлений, в которых указывалась потребность в таких навыках, росло в 3,5 раза быстрее, чем общее количество.

Более того, вакансии, требующие навыков работы с ИИ, предлагают более высокую оплату труда. Например, в США зарплата на таких должностях в среднем на 25% выше, чем в целом по рынку, а в Великобритании – на 14%.

При этом в разных отраслях размер средней надбавки согласно объявлениям может значительно колебаться: например, в США она составляет 18% для бухгалтеров, 33% – для финансовых аналитиков, 43% – для менеджеров по продажам и маркетингу, 49% – для юристов, 53% – для администраторов баз данных.

Исследование показывает, что в секторах интеллектуальной работы наблюдается быстрый рост доли вакансий, требующих навыков работы с ИИ. В частности, в сфере финансовых услуг доля рабочих мест, требующих таких навыков, в 2,8 раза выше чем в других секторах, в профессиональных услугах – в 3 раза выше, а в сфере информации и коммуникаций – в 5 раз.

В компании считают, что подобно прошлым технологическим революциям, искусственный интеллект изменяет требования к успеху работников, и приспособившиеся могут получить значительные новые возможности. В частности, согласно опросу PwC, 69% руководителей компаний ожидают, что ИИ потребует от их сотрудников новых навыков, а 87% руководителей уже внедрили ИИ.

Напомним, что на днях директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что ИИ может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест во всем мире в течение ближайших двух лет.

Георгиева также указала на то, что хотя использование ИИ имеет потенциал для значительного повышения производительности труда, но в то же время несет и риски. В частности, она выразила обеспокоенность возможным ростом дезинформации и усилением неравенства в обществе вследствие широкого внедрения таких технологий.

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