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Дефіцит електроенергії в Києві: "Укренерго" закликає економити

електроенергія
Чому не можна вмикати потужні прилади ввечері

“Укренерго” попереджає про дефіцит світла й просить киян економити електроенергію.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

У Києві просять економити електроенергію

У Києві та низці інших регіонів України зростає навантаження на енергосистему. Увечері 10 липня користувачі додатку "Укренерго" отримали повідомлення з проханням не вмикати одночасно потужні електроприлади та зменшити споживання електроенергії у піковий період — з 18:00 до 24:00.

У повідомленні йдеться про те, що в енергосистемі фіксується дефіцит. "Укренерго" наголошує: одночасне використання кондиціонерів, бойлерів, пральних машин та іншої потужної техніки може перевантажити мережу.

Фото 2 — Дефіцит електроенергії в Києві: "Укренерго" закликає економити

Раніше в “Укренерго” запевняли, що наразі немає підстав для введення графіків відключень електроенергії навіть за умов пікового споживання у спекотні дні.

Цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулого року об’єктів генерації та відремонтували мережі системи передачі.

Автор:
Ольга Опенько