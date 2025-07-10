Дефіцит електроенергії в Києві: "Укренерго" закликає економити

“Укренерго” попереджає про дефіцит світла й просить киян економити електроенергію.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

У Києві просять економити електроенергію

У Києві та низці інших регіонів України зростає навантаження на енергосистему. Увечері 10 липня користувачі додатку "Укренерго" отримали повідомлення з проханням не вмикати одночасно потужні електроприлади та зменшити споживання електроенергії у піковий період — з 18:00 до 24:00.

У повідомленні йдеться про те, що в енергосистемі фіксується дефіцит. "Укренерго" наголошує: одночасне використання кондиціонерів, бойлерів, пральних машин та іншої потужної техніки може перевантажити мережу.

Раніше в “Укренерго” запевняли, що наразі немає підстав для введення графіків відключень електроенергії навіть за умов пікового споживання у спекотні дні.

Цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулого року об’єктів генерації та відремонтували мережі системи передачі.