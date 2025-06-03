Чи повернуться графіки відключень електроенергії влітку: що кажуть в "Укренерго"

В “Укренерго” запевняють, що наразі немає підстав для введення графіків відключень електроенергії навіть за умов пікового споживання у спекотні дні.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

В "Укренерго" зазначають, що цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулого року об’єктів генерації та відремонтували мережі системи передачі.

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - повідомили у компанії.

Там додали, що позитивно вплинуло на стан енергосистеми також будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

В "Укренерго" підкреслили, що компанія робить усе можливе, щоб магістральні мережі та високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, в травні 2024 після російських масованих обстрілів енергооб'єктів та виводу в ремонти енергоблоків АЕС в енергосистемі виник дефіцит і компанія "Укренерго" запровадило графіки відключень електроенергії. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло.

Під час опалювального сезону 2024/2025 графіки відключень для побутових споживачів не застосовувались, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС.

Перші два енергоблоки АЕС вивели в ремонти

Нагадаємо, що 9 квітня перші два енергоблоки атомних електростанцій вивели в ремонт. До кінця серпня компанія "Енергоатом" планує завершити роботи на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.