В Україні зупинили три енергоблоки АЕС на підконтрольній території: яка причина

Станом на 30 квітня в Україні на підконтрольній території три з дев'яти атомних енергоблоків були зупинені для проведення планово-попереджувальних ремонтів.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

Зазначається, що реактори на трьох українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – зупинені для проведення технічних робіт та перезарядки ядерного палива.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" планує цього року продовжити практику скорочення термінів проведення ремонтної кампанії на енергоблоках українських АЕС, чого вдалося досягнути у 2023-24 рр.

Основним заходом під час планово-попереджувальних ремонтів (ППР) на енергоблоках АЕС є перевантаження ядерного палива. Одночасно з перевантажувальними роботами компанія проводить ремонтні роботи по відновленню обладнання і приведенню його до найвищих стандартів.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року. Вона є найбільшою атомною електростанцією в Європі та залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року. Вранці 23 квітня неподалік головної адміністративної будівлі ЗАЕС пролунали гучні постріли. Експертів МАГАТЕ, які там працюють, було поінформовано про загрозу і наказано залишатися в приміщенні.