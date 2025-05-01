Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,09

EUR

47,17

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,55

41,42

EUR

47,65

47,44

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зупинили три енергоблоки АЕС на підконтрольній території: яка причина

АЕС
В Україні тимчасово не функціонують 3 з 9 атомних енергоблоків/Рrofportal

Станом на 30 квітня в Україні на підконтрольній території три з дев'яти атомних енергоблоків були зупинені для проведення планово-попереджувальних ремонтів.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

Зазначається, що реактори на трьох українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – зупинені для проведення технічних робіт та перезарядки ядерного палива.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" планує цього року продовжити практику скорочення термінів проведення ремонтної кампанії на енергоблоках українських АЕС, чого вдалося досягнути у 2023-24 рр.

Основним заходом під час планово-попереджувальних ремонтів (ППР) на енергоблоках АЕС є перевантаження ядерного палива. Одночасно з перевантажувальними роботами компанія проводить ремонтні роботи по відновленню обладнання і приведенню його до найвищих стандартів.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року. Вона є найбільшою атомною електростанцією в Європі та залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.  Вранці 23 квітня неподалік головної адміністративної будівлі ЗАЕС пролунали гучні постріли. Експертів МАГАТЕ, які там працюють, було поінформовано про загрозу і наказано залишатися в приміщенні.

Автор:
Тетяна Бесараб