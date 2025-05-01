В Украине остановили три энергоблока АЭС на подконтрольной территории: какая причина

По состоянию на 30 апреля в Украине на подконтрольной территории три из девяти атомных энергоблоков были остановлены для проведения планово-предупредительных ремонтов.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на генерального директора Рафаэля Мариано Гросси.

Отмечается, что реакторы на трех украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – остановлены для проведения технических работ и перезарядки ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" планирует в этом году продлить практику сокращения сроков проведения ремонтной кампании на энергоблоках украинских АЭС, чего удалось достичь в 2023-24 гг.

Основной мерой при планово-предупредительных ремонтах (ППР) на энергоблоках АЭС является перегрузка ядерного топлива. Одновременно с перегрузочными работами компания производит ремонтные работы по восстановлению оборудования и приведению его к самым высоким стандартам.

В настоящее время "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт. Все они находятся на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт после ее оккупации 3-4 марта 2022 года не производит электроэнергию с 11 сентября того же года. Она является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и остается оккупированной русскими войсками с весны 2022 года. Утром 23 апреля возле главного административного здания ЗАЭС раздались громкие выстрелы. Эксперты МАГАТЭ, которые там работают, были проинформированы об угрозе и приказаны оставаться в помещении.