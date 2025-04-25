На Запорожской АЭС зафиксировали громкие выстрелы — гендиректор МАГАТЭ

Утром 23 апреля возле главного административного здания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) раздались громкие выстрелы. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые там работают, были проинформированы об угрозе, им приказали оставаться в помещении.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, сотрудникам агентства из-за "угрозы со стороны беспилотников" пришлось отложить запланированные действия на объекте. Последний инцидент подчеркнул риски ядерной безопасности, которые сохраняются во время военного конфликта.

Он отметил, что в течение последней недели группа МАГАТЭ слышала взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции почти каждый день.

"То, что когда-то было практически невероятным — свидетельство военных действий вблизи крупного ядерного объекта — стало почти повседневным явлением и привычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности, это явно неустойчивая ситуация. МАГАТЭ по-прежнему преданное тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить эту возможность — чтобы предпринять все возможное, чтобы предотвратить войну", — заявил Гросси.

Несмотря на военные действия, эксперты МАГАТЭ продолжают проводить обходы по всей станции для мониторинга и оценки ядерной безопасности: обследуют хранилище низкоактивных твердых радиоактивных отходов ЗАЭС, а также другие объекты станции.

Следует отметить, что специалисты МАГАТЭ работают на других украинских АЭС – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской. Все три станции продолжают производить электроэнергию, хотя некоторые блоки находятся в плановом отключении, а другим иногда приходится снижать выработку.

В рамках технической помощи агентству в сфере ядерной безопасности и защиты Украина получила оборудование для обнаружения и измерения радиации, а также соответствующие эталонные источники, закупленные за счет средств Австрии и США.

Напомним, Зеленский прокомментировал возможность передачи Запорожской АЭС под контроль США .