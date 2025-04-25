На Запорізькій АЕС зафіксували гучні постріли — гендиректор МАГАТЕ

Вранці 23 квітня неподалік головної адміністративної будівлі Запорізької атомній електростанції (ЗАЕС) пролунали гучні постріли. Експертів Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), які там працюють, було поінформовано про загрозу і наказано залишатися в приміщенні.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, співробітникам агенції через "загрозу з боку безпілотників" довелося відкласти заплановані дії на об'єкті. Останній інцидент підкреслив ризики для ядерної безпеки, що зберігаються під час військового конфлікту.

Він зазначив, що протягом останнього тижня група МАГАТЕ чула вибухи та постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

"Те, що колись було практично неймовірним — свідчення воєнних дій поблизу великого ядерного об'єкта — стало майже повсякденним явищем та звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції. З погляду ядерної безпеки, це явно нестійка ситуація. МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни", — заявив Гроссі.

Незважаючи на воєнні ді, експерти МАГАТЕ продовжують проводити обходи по всій станції для моніторингу та оцінки ядерної безпеки: обстежують сховище низькоактивних твердих радіоактивних відходів ЗАЕС, а також інші об'єкти станції.

Варто зазначити, що спеціалісти МАГАТЕ працюють на інших українських АЕС – Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській. Всі три станції продовжують виробляти електроенергію, хоча деякі блоки знаходяться в плановому відключенні, а іншим іноді доводиться знижувати вироблення.

У рамках технічної допомоги агенції у сфері ядерної безпеки та захисту Україна отримала обладнання для виявлення та вимірювання радіації, а також відповідні еталонні джерела, закуплені за рахунок коштів Австрії та США.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував можливість передачі Запорізької АЕС під контроль США.