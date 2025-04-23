Зеленский прокомментировал возможность передачи Запорожской АЭС под контроль США

Запорожская атомная электростанция не может работать без украинского технического персонала и поддержка Соединенных Штатов не заменит их роль.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Не будет работать без Украины

"Запорожская станция сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав", — подчеркнул президент.

Он отметил, что США технически, политически понимают: если пойдет формат менеджмента этой станции, он будет только с украинскими специалистами.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с США по возобновлению ЗАЭС, если оттуда выйдет Россия. Однако, несмотря на то, что было много сообщений о партнерстве по разным каналам, официального предложения президент не получал.

"Если эта станция сегодня конкретно под РФ, а завтра может быть под американцами, то что с людьми? Если американцы будут с нами, русские вышли, американцы с нами, мы восстанавливаем это вместе и зарабатываем деньги на электричестве и т.д. — я думаю, это нормально. Но я ни разу не слышал официально. Меседжей слышал много", подчеркнул Зеленский, акцентировав на том, что возникает много вопросов безопасности людей, проживающих в Энергодаре.

Президент добавил, что Украина не против партнерства с Америкой в том или ином направлении, возобновления работы любой инфраструктуры, какого-либо предприятия.

Украина заинтересована с США совместно контролировать Запорожскую АЭС

Соединенные Штаты и Украина при возвращении оккупированной Запорожской АЭС под контроль украинского правительства могут совместно начать ее эксплуатацию для реализации энергетических проектов в процессе восстановления и восстановления Украины, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В свою очередь Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы американских инвестиций в Запорожскую атомную электростанцию.

"Запорожскую атомную станцию мы с ним обсуждали по телефону однажды. Думаю также они обсуждали это с россиянами. Много вопросов, и никто не будет давать электричество россиянам. Это наша станция, она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил президенту Трампу" , - заявлял Зеленский.

По его словам, возобновление работы ЗАЭС требует значительных ресурсов и может занять два с половиной года.

"Трамп спросил, можем ли мы работать вместе над этим вопросом. Я ответил: да, если вы вложитесь в модернизацию. Да, если вы поможете нам вернуть станцию", — сказал президент.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.