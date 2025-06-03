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Вернутся ли графики отключений электроэнергии летом: что говорят в "Укрэнерго"

Укрэнерго не прогнозирует отключения электричества летом
Укрэнерго не прогнозирует отключения электричества летом

В "Укрэнерго" уверяют, что пока нет оснований для введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

В "Укрэнерго" отмечают, что в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и отремонтировали сети системы передачи.

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) – речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способна обеспечить потребности всех потребителей", — сообщили в компании.

Там добавили, что положительно повлияло на состояние энергосистемы и строительство новых объектов распределенной генерации.

В Укрэнерго подчеркнули, что компания делает все возможное, чтобы магистральные сети и высоковольтные подстанции были готовы к росту нагрузок как летом, так и в следующий осенне-зимний период.

Напомним, в мае 2024 г. после российских массированных обстрелов энергообъектов и вывода в ремонты энергоблоков АЭС в энергосистеме возник дефицит и компания "Укрэнерго" ввела графики отключений электроэнергии. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло.

Во время отопительного сезона 2024/2025 г. графики отключений для бытовых потребителей не применялись, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС.

Первые два энергоблока АЭС вывели в ремонты

Напомним, что 9 апреля первые два энергоблока атомных электростанций вывели в ремонт. До конца августа компания "Энергоатом" планирует завершить работы на всех девяти энергоблоках АЭС, которые находятся под контролем Украины: Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой.   работают на максимуме.

Автор:
Светлана Манько