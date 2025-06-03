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С начала года было повреждено более 500 объектов электросетей

электросети
Фото: пресс-служба Минэнерго

С начала 2025 года представители Госэнергонадзора осмотрели 502 объекта электрических сетей или их составляющих операторов системы распределения (ОСР), поврежденных в результате обстрелов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

В ведомстве отмечают, что осмотр является одним из важных этапов восстановления, во время которого устанавливают объем повреждений и определяют, какое оборудование нужно отремонтировать или заменить. Только после этого начинаются аварийно-восстановительные работы.

В целом, с начала полномасштабного вторжения специалисты Госэнергонадзора осмотрели почти 8,4 тысячи объектов электроэнергетики в 21 ОСР. В частности, в мае этого года – более 170.

По результатам осмотров определены повреждения и оборудование, требующее ремонта или замены, и сформировано более 9 тысяч дефектных актов.

Отметим, что в Украине запущено новое мобильное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную информацию о состоянии энергосети и доступности электроэнергии в разных регионах. Кроме того, приложение предлагает советы по поддержанию баланса в энергосистеме.

Автор:
Светлана Манько