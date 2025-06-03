ДТЭК привлек рекордные 3 млрд грн для систем хранения энергии

Компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Новые энергоустановки в регионах

ДТЭК получил рекордное финансирование в размере €67 млн (3 млрд грн) от трех украинских банков – Ощадбанка, ПУМБ и Укргазбанка – на развитие технологий хранения энергии. Это первый кредит подобного масштаба в Украине в сфере энергетики.

Привлеченные средства будут направлены на строительство пяти энергонакопительных систем общей мощностью 180 МВт. Новые батарейные установки построят в разных регионах страны, и они смогут обеспечить электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств одновременно.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.