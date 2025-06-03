- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ДТЭК привлек рекордные 3 млрд грн для систем хранения энергии
Компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.
Новые энергоустановки в регионах
ДТЭК получил рекордное финансирование в размере €67 млн (3 млрд грн) от трех украинских банков – Ощадбанка, ПУМБ и Укргазбанка – на развитие технологий хранения энергии. Это первый кредит подобного масштаба в Украине в сфере энергетики.
Привлеченные средства будут направлены на строительство пяти энергонакопительных систем общей мощностью 180 МВт. Новые батарейные установки построят в разных регионах страны, и они смогут обеспечить электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств одновременно.
Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.