Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,55

47,36

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК привлек рекордные 3 млрд грн для систем хранения энергии

ДТЭК
ДТЭК строит новые системы хранения энергии. / ДТЭК

Компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Новые энергоустановки в регионах

ДТЭК получил рекордное финансирование в размере €67 млн (3 млрд грн) от трех украинских банков – Ощадбанка, ПУМБ и Укргазбанка – на развитие технологий хранения энергии. Это первый кредит подобного масштаба в Украине в сфере энергетики.

Привлеченные средства будут направлены на строительство пяти энергонакопительных систем общей мощностью 180 МВт. Новые батарейные установки построят в разных регионах страны, и они смогут обеспечить электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств одновременно.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

Автор:
Ольга Опенько