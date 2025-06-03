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ДТЕК залучив рекордні 3 млрд грн для систем зберігання енергії

ДТЕК
ДТЕК будує нові системи зберігання енергії. / ДТЕК

Компанія ДТЕК залучила 3 млрд грн кредитного фінансування від українських банків для будівництва сучасних систем зберігання енергії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Нові енергоустановки в регіонах

ДТЕК отримав рекордне фінансування у розмірі €67 млн (3 млрд грн) від трьох українських банків — Ощадбанку, ПУМБ та Укргазбанку — на розвиток технологій зберігання енергії. Це перший кредит подібного масштабу в Україні у сфері енергетики.

Залучені кошти спрямують на будівництво п’яти енергонакопичувальних систем загальною потужністю 180 МВт. Нові батарейні установки зведуть у різних регіонах країни, і вони зможуть забезпечити електроенергією до 600 тисяч домогосподарств одночасно.

Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.

Автор:
Ольга Опенько