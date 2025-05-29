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З початку року компанія ДТЕК встановила понад 67 тисяч розумних лічильників
В рамках інвестиційної програми оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" з початку 2025 року замінили понад 67 тисяч застарілих лічильників на нові розумні. Клієнти у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях без додаткової плати отримали сучасні прлилади обліку споживання електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
За даними ДТЕК, розумні лічильники — це базовий елемент сучасної, технологічної мережі, що дозволяє їй самостійно адаптуватися до змін попиту і стану обладнання.
"Станом на 20 травня ОСР встановили 67 421 розумний лічильник мешканцям регіонів присутності, загалом за 2025 рік у планах замінити майже 210 тисяч старих приладів на нові технологічні. Наразі 29% клієнтів уже користуються розумними лічильниками електроенергії», — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.
Чому це важливо?
Розумні лічильники надають:
- Точний облік електроенергії. Прилад автоматично фіксує покази електроспоживання та самостійно передає їх ОСР в режимі реального часу. Це дає змогу отримати точну картину споживання в кожну годину не лише окремої квартири чи будинку, а й цілих мікрорайонів і вулиць.
- Аналітику отриманих даних. Вся інформація з лічильників агрегується й аналізується. Це дозволяє виявляти пікові періоди і оптимізувати режим роботи обладнання.
- Дистанційну діагностику стану приладу. Фахівці ОСР можуть виявити технічні збої чи пошкодження без виїзду до домівки чи підприємства. Це суттєво скорочує час реагування на проблему.
- Інтеграцію зі SCADA й іншими ІТ-системами. Дані з лічильників можуть інтегруватися з системою моніторингу та дистанційного керування об'єктами енергоінфраструктури SCADA. Так диспетчер бачить реальну картину споживання по всіх точках мережі, автоматично може локалізувати несправність і уникнути аварійного відключення.
Розумні лічильники насамперед монтують в тих будинках, де у наявних закінчується строк експлуатації.
Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.