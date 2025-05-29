З початку року компанія ДТЕК встановила понад 67 тисяч розумних лічильників

В рамках інвестиційної програми оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" з початку 2025 року замінили понад 67 тисяч застарілих лічильників на нові розумні. Клієнти у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях без додаткової плати отримали сучасні прлилади обліку споживання електроенергії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними ДТЕК, розумні лічильники — це базовий елемент сучасної, технологічної мережі, що дозволяє їй самостійно адаптуватися до змін попиту і стану обладнання.

"Станом на 20 травня ОСР встановили 67 421 розумний лічильник мешканцям регіонів присутності, загалом за 2025 рік у планах замінити майже 210 тисяч старих приладів на нові технологічні. Наразі 29% клієнтів уже користуються розумними лічильниками електроенергії», — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Чому це важливо?

Розумні лічильники надають:

Т очний облік електроенергії. Прилад автоматично фіксує покази електроспоживання та самостійно передає їх ОСР в режимі реального часу. Це дає змогу отримати точну картину споживання в кожну годину не лише окремої квартири чи будинку, а й цілих мікрорайонів і вулиць.

Прилад автоматично фіксує покази електроспоживання та самостійно передає їх ОСР в режимі реального часу. Це дає змогу отримати точну картину споживання в кожну годину не лише окремої квартири чи будинку, а й цілих мікрорайонів і вулиць. Аналітику отриманих даних. Вся інформація з лічильників агрегується й аналізується. Це дозволяє виявляти пікові періоди і оптимізувати режим роботи обладнання.

Вся інформація з лічильників агрегується й аналізується. Це дозволяє виявляти пікові періоди і оптимізувати режим роботи обладнання. Дистанційну діагностику стану приладу. Фахівці ОСР можуть виявити технічні збої чи пошкодження без виїзду до домівки чи підприємства. Це суттєво скорочує час реагування на проблему.

Фахівці ОСР можуть виявити технічні збої чи пошкодження без виїзду до домівки чи підприємства. Це суттєво скорочує час реагування на проблему. Інтеграцію зі SCADA й іншими ІТ-системами. Дані з лічильників можуть інтегруватися з системою моніторингу та дистанційного керування об'єктами енергоінфраструктури SCADA. Так диспетчер бачить реальну картину споживання по всіх точках мережі, автоматично може локалізувати несправність і уникнути аварійного відключення.

Розумні лічильники насамперед монтують в тих будинках, де у наявних закінчується строк експлуатації.

Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.