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С начала года компания ДТЭК установила более 67 тысяч умных счетчиков

счетчики, работник ДТЭК
Более 67 000 абонентов ДТЭК получили новые счетчики. Фото: ДТЭК.

В рамках инвестиционной программы операторы систем распределения "ДТЭК Сети" с начала 2025 года заменили более 67 тысяч устаревших счетчиков новыми умными. Клиенты в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях без дополнительной платы получили современные приборы учета потребления электроэнергии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

По данным ДТЭК, разумные счетчики – это базовый элемент современной, технологической сети, позволяющий ей самостоятельно адаптироваться к изменениям спроса и состоянию оборудования.

"По состоянию на 20 мая ОСР установили 67 421 умный счетчик жителям регионов присутствия, всего за 2025 год в планах заменить почти 210 тысяч старых приборов на новые технологические. Сейчас 29% клиентов уже пользуются умными счетчиками электроэнергии", — отметила генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко.

Почему это важно?

Умные счетчики предоставляют:

  • Точный учет электроэнергии. Прибор автоматически фиксирует показы электропотребления и самостоятельно передает их ОСР в режиме реального времени.
  • Аналитику получаемых данных. Вся информация из счетчиков агрегируется и анализируется. Это позволяет обнаруживать пиковые периоды и оптимизировать режим работы оборудования.
  • Дистанционная диагностика состояния прибора. Специалисты ОСР могут обнаружить технические сбои или повреждения без выезда в дом или предприятие. Это значительно сокращает время реагирования на проблему.
  • Интеграция со SCADA и другими ИТ-системами. Данные счетчиков могут интегрироваться с системой мониторинга и дистанционного управления объектами энергоинфраструктуры SCADA. Так, диспетчер видит реальную картину потребления по всем точкам сети, автоматически может локализовать неисправность и избежать аварийного отключения.

Умные счетчики в первую очередь монтируют в тех домах, где в имеющихся истекает срок эксплуатации.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

Автор:
Татьяна Ковальчук