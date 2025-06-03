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З початку року було пошкоджено понад 500 об’єктів електромереж
З початку 2025 року представники Держенергонагляду оглянули 502 об'єкти електричних мереж або їх складових операторів системи розподілу (ОСР), пошкоджених внаслідок обстрілів
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держенергонагляду.
У відомстві зазначають, що огляди є одним із важливих етапів відновлення, під час якого встановлюють обсяг пошкоджень і визначають, яке обладнання потрібно відремонтувати або замінити. Лише після цього розпочинаються аварійно-відновлювальні роботи.
Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, фахівці Держенергонагляду оглянули майже 8,4 тисячі об’єктів електроенергетики у 21 ОСР. Зокрема, у травні цього року – понад 170.
За результатами оглядів визначені пошкодження й обладнання, що потребує ремонту або заміни, та сформовано понад 9 тисяч дефектних актів.
Зазначимо, що в Україні запустили новий мобільний застосунок, який надає користувачам актуальну інформацію про стан енергомережі та доступність електроенергії в різних регіонах. Окрім цього, застосунок пропонує поради щодо підтримки балансу в енергосистемі.