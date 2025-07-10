Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дефицит электроэнергии в Киеве: "Укрэнерго" призывает экономить

электроэнергия
Почему нельзя включать мощные приборы вечером

"Укрэнерго" предупреждает о дефиците света и просит киевлян экономить электроэнергию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

В Киеве просят экономить электроэнергию

В Киеве и ряде других регионов Украины растет нагрузка на энергосистему. Вечером 10 июля пользователи приложения "Укрэнерго" получили уведомление с просьбой не включать одновременно мощные электроприборы и уменьшить потребление электроэнергии в пиковый период — с 18:00 до 24:00.

В сообщении говорится, что в энергосистеме фиксируется дефицит. "Укрэнерго" отмечает: одновременное использование кондиционеров, бойлеров, стиральных машин и другой мощной техники может перегрузить сеть.

Фото 2 — Дефицит электроэнергии в Киеве: "Укрэнерго" призывает экономить

Ранее в "Укрэнерго" уверяли, что нет оснований для ввода графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

В этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и отремонтировали сети системы передачи.

Автор:
Ольга Опенько