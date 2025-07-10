Дефицит электроэнергии в Киеве: "Укрэнерго" призывает экономить

"Укрэнерго" предупреждает о дефиците света и просит киевлян экономить электроэнергию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

В Киеве просят экономить электроэнергию

В Киеве и ряде других регионов Украины растет нагрузка на энергосистему. Вечером 10 июля пользователи приложения "Укрэнерго" получили уведомление с просьбой не включать одновременно мощные электроприборы и уменьшить потребление электроэнергии в пиковый период — с 18:00 до 24:00.

В сообщении говорится, что в энергосистеме фиксируется дефицит. "Укрэнерго" отмечает: одновременное использование кондиционеров, бойлеров, стиральных машин и другой мощной техники может перегрузить сеть.

Ранее в "Укрэнерго" уверяли, что нет оснований для ввода графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

В этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и отремонтировали сети системы передачи.