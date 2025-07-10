Кооперація та реконструкція зрошення: Італія інвестує в агросектор України

На конференції Ukraine Recovery Conference – 2025 у Римі Україна та Італія підписали дві угоди на підтримку аграрного сектору Одещини — щодо створення кооперативів і модернізації зрошувальних систем на півдні країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Підтримка сільського господарства України

Сьогодні було підписано дві угоди, які дозволять запустити конкретні проєкти для підтримки аграріїв на Одещині.

Розпочато реалізацію проєкту Pro.UKR, спрямованого на підтримку агровиробників в Одеській області. Відповідну імплементаційну угоду підписано за участі CIHEAM Bari, Одеської обласної державної адміністрації та за фінансування уряду Італії через AICS.

Проєкт орієнтований на розвиток малого та середнього аграрного бізнесу — фермери зможуть об'єднуватися в кооперативи, отримати доступ до сучасної техніки, обладнання, фахового навчання та консультаційної підтримки.

Підтримка кооперації є одним із пріоритетних напрямів аграрної політики. У країнах ЄС, зокрема в Італії, понад 55% аграрного сектору працює через кооперативи. В Україні діє понад 2300 сільськогосподарських кооперативів, і держава має намір активізувати їхній розвиток.

У межах співпраці з урядом Італії та за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, розпочато новий проєкт із модернізації зрошувальних систем в Одеській області. Він передбачає реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних мереж. Загальний бюджет ініціативи становить 6 мільйонів євро.

Мета проєкту — забезпечити раціональне використання водних ресурсів, підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва та посилити адаптацію агросектору до кліматичних змін. Виконавцем програми виступить Міністерство аграрної політики та продовольства України. Ініціатива є частиною ширшої стратегії з модернізації інфраструктури зрошення в південних регіонах країни.

Нагадаємо, у червні фермери отримали у використання ще 820 гектарів розмінованих земель. Водночас оператори протимінної діяльності розпочали роботи з очищення близько 2,5 тисяч гектарів територій.