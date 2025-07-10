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Кооперация и реконструкция орошения: Италия инвестирует в агросектор Украины
На конференции Ukraine Recovery Conference – 2025 в Риме Украина и Италия подписали два соглашения в поддержку аграрного сектора Одесщины – по созданию кооперативов и модернизации оросительных систем на юге страны.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Поддержка сельского хозяйства Украины
Сегодня было подписано два соглашения, позволяющих запустить конкретные проекты для поддержки аграриев в Одесской области.
- Начата реализация проекта Pro.UKR, направленного на поддержку агропроизводителей в Одесской области. Соответствующее имплементационное соглашение подписано при участии CIHEAM Bari, Одесской облгосадминистрации и за финансирование правительства Италии через AICS.
Проект ориентирован на развитие малого и среднего аграрного бизнеса — фермеры смогут объединяться в кооперативы, получить доступ к современной технике, оборудованию, профессиональному обучению и консультационной поддержке.
Поддержка кооперации является одним из приоритетных направлений аграрной политики. В странах ЕС, в том числе в Италии, более 55% аграрного сектора работают через кооперативы. В Украине действуют более 2300 сельскохозяйственных кооперативов, и государство намерено активизировать их развитие.
- В рамках сотрудничества с правительством Италии и с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, начат новый проект по модернизации оросительных систем в Одесской области. Он предусматривает реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных сетей. Общий бюджет инициативы составляет 6 миллионов евро.
Цель проекта – обеспечить рациональное использование водных ресурсов, повысить эффективность сельскохозяйственного производства и усилить адаптацию агросектора к климатическим изменениям. Исполнителем программы выступит Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Инициатива является частью более широкой стратегии по модернизации инфраструктуры орошения в южных регионах страны.
Напомним, в июне фермеры получили в пользование еще 820 гектаров разминированных земель. В то же время операторы противоминной деятельности приступили к работе по очистке около 2,5 тысяч гектаров территорий.