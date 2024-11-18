В Україні запустили застосунок для пошуку роботи: які функції доступні

В Україні запустили новий цифровий застосунок, завдяки якому українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що застосунок доступний в App Store та Google Play.

Його запустили завдяки програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини.

"Із запуском мобільного застосунку очікується, що навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме завдяки зручному функціоналу застосунку", - підкреслюють в Мінекономіки.

Які функції доступні у застосунку

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості.

Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном.

Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

За даними Мінекономіки, у 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року вже 548 тисяч людей скористалися сервісами служби.

"Ми сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, покращити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому ми також цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоби послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн у кілька кліків — швидко і зручно", — прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.

Згідно з опитуванням, яке було проведено Інститутом економічних досліджень (ІЕД) серед 473 українських промислових підприємств, брак працівників вперше став головною перешкодою для ведення бізнесу.

Частка підприємств, які скаржаться на нестачу працівників через мобілізацію становить 61%. Проте ця проблема вийшла на перше місце серед усіх перешкод для бізнесу.

Додамо, щоб допомогти бізнесу розв’язати проблему нестачі кадрів, Мінекономіки та Державна служба зайнятості працюють над посиленням в 5-10 разів потенціалу центрів профтехосвіти, які готують фахівців на запит роботодавців.