В Украине запустили приложение для поиска работы: какие функции доступны

В Украине запустили новое цифровое приложение, благодаря которому украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что приложение доступно в App Store и Google Play.

Оно было запущен благодаря программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии.

"С запуском мобильного приложения ожидается, что нагрузка на физические центры занятости снизится, а количество пользователей будет расти благодаря удобному функционалу приложения", — подчеркивают в Минэкономики.

Какие функции доступны в приложении

Мобильное приложение ориентировано на потребности соискателей работы. После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія. Подпись или в гостевом режиме пользователь попадает на единственный портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии.

В приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.

Кроме того, мобильное приложение позволяет общаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем, получить необходимую справку или записаться в электронную очередь.

Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом.

В настоящее время функции приложения полностью ориентированы на потребности соискателей работы. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей.

По данным Минэкономики, в 2023 году Государственная служба занятости предоставила услуги 665 тысяч украинцев, а в этом году уже 548 тысяч человек воспользовались сервисами службы.

"Мы надеемся, что это приложение поможет как можно большему количеству людей найти работу, улучшить свои знания и навыки или овладеть новой специальностью. Сейчас структурная безработица — одна из ключевых проблем бизнеса. Поэтому мы также цифровизируем процессы. Для нас важно, чтобы услугами Государственной службы занятости можно было воспользоваться онлайн в несколько кликов — быстро и удобно", — прокомментировала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко

Отметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда нужно 4,5 миллиона дополнительных работников.

Согласно опросу, проведенному Институтом экономических исследований (ИЭД) среди 473 украинских промышленных предприятий, нехватка работников впервые стала главным препятствием для ведения бизнеса.

Доля предприятий, которые жалуются на нехватку работников из-за мобилизации, составляет 61%. Однако эта проблема вышла во главу угла среди всех препятствий для бизнеса.

Добавим, чтобы помочь бизнесу решить проблему нехватки кадров, Минэкономики и Государственная служба занятости работают над усилением в 5-10 раз потенциала центров профтехобразования, которые готовят специалистов по запросу работодателей.