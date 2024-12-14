Минсоцполитики: бизнес и государство должны готовиться к переходу к Silver economy

В Украине сегодня очень велик уровень эйджизма, это следует менять, ведь в стране уже наблюдаются значительные изменения структуры населения.

Государство и бизнес должны готовиться к переходу в категорию Silver economy. Это станет очень важной составляющей новой демографической стратегии.

Об этом заявила первый заместитель министра соцполитики Дарина Марчак во время выступления на панели "Стратегии роста" на GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

В условиях значительного дефицита кадров переход к Silver economy предполагает перестройку подходов и структур, разговоры с бизнесом об изменениях в кадровой политике.

"Silver economy – это экономика, в которой средний возраст работника будет намного выше, чем сегодня. Это экономика, в которой будет очень большой фокус на развитие услуг по уходу. В иностранной практике есть даже такая красивая концепция как экономика ухода", – пояснила чиновница.

В то же время, по словам Марчак, сегодня в Украине очень велик уровень эйджизма на рынке труда. "Если посмотреть на перечень вакансий на Work.ua, часто в вакансиях можно увидеть ограничения ищущей женщины до 35 лет. Например, для кассиров. Почему? Никто не знает", — отметила чиновница.

Государство, по ее словам, в нынешних обстоятельствах должно заниматься не только обеспечением активного долголетия, но и изменениями подходов к кадровой политике.

"У нас будет значительное изменение структуры населения. Детей рождается крайне мало. В то же время очень много молодежи и детей уехало за границу — почти треть наших мигрантов за границей — это дети и молодое население. И только 6% это люди постарше. Это значит, что в будущем на украинский рынок труда будет гораздо меньше входить молодого населения, и будет гораздо больше людей постарше", — пояснила Марчак.

В таких обстоятельствах, если в вакансиях и дальше будут содержать возрастное ограничение, кадровым службам не будет где искать персонал, а многие люди не смогут найти себе достойную работу, подчеркнула первая заместитель министра соцполитики.

Silver economy, согласно Wikipedia, — это система производства, распределения и потребления товаров и услуг, направленная на использование покупательского потенциала пожилых людей и удовлетворение их потребностей в потреблении, деятельности и здоровье.

Формат "седой экономики" охватывает многие сектора - здравоохранение, уход за домом, строительство жилья, секторы услуг, информационно-коммуникационные технологии, а также искусственный интеллект и туризм.