В "Дії" запустят новые цифровые услуги для противодействия коррупции: какие именно

Министерство цифровой трансформации работает над четырьмя цифровыми проектами в приложении "Дії" для борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, речь идет о таких услугах: растаможка авто в Дії, еАкциз, электронный нотариат и новые строительные услуги.

По словам Федорова, растаможка авто в Дії является одной из ключевых антикоррупционных реформ. Он отметил, что "цифровизация уберет человека из процесса и покажет, как может работать таможня, когда нет чиновника".

Система еАкциз позволит мониторить каждую единицу табака и алкоголя. После запуска проверить легальность продукции можно будет непосредственно в "Дії". Благодаря этой услуге государство не будет терять деньги на теневом рынке.

Также Минцифры работает над единой электронной системой для нотариусов. Первым пилотным проектом, который планируют запустить, есть нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом "Дії".

Кроме того, в ведомстве работают над цифровизацией сервисов в строительстве, в частности, недавно запустили градостроительный кадастр .

"В электронной системе будет вся информация о строительстве в городе, исчезнет возможность "переписывать" градостроительные документы и выдачу разрешений "под столом". На основе кадастра будем запускать еще большее число цифровых строительных сервисов для украинцев", — добавил Федоров.

Ранее Федоров анонсировал, что в скором времени в "Дії" можно будет увидеть информацию о разрешении на оружие и получить выписку из Единого реестра оружия. Это облегчит доступ к необходимым документам для владельцев оружия.

Какие функции украинцы желают добавить в "Дію"

16 марта 2024 года Федоров поинтересовался у украинцев, что нового они хотели бы увидеть в "Дію". Свои варианты пользователи писали в комментарии под постом, а ответы были самыми разными.

Согласно анализу комментариев, больше пользователей интересует расширение функционала "Дія", цифровизация государственных услуг (процедура общественного обсуждения и общественных слушаний, оформление разрешений, регистрацию и перерегистрацию), замена документов, получение справок и т.д.

О том, какие еще функции хотят получить пользователи, читайте в Delo.ua.