Минцифры запустило сайт еАкциза: как это изменит рынок алкоголя в Украине

Минцифры сделало еще один шаг в борьбе с контрафактным рынком алкоголя и табака, запустив отдельный сайт проекта еАкциза. Эта система должна приблизить Украину к европейским стандартам.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, еАкциз – это цифровой инструмент для противодействия теневому рынку алкоголя и табака, разработка которого началась в 2022 году, когда Украина потеряла более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов на эти товары.

"еАкциз заменит старую-добрую бумажную акцизную марку на электронную с DataMatrix-кодом. Ее можно будет легко отсканировать через Действие и проверить, легальный ли продукт. И, конечно, сможете пожаловаться, если заметите что-то подозрительное", - написал глава ведомства Михаил Федеров.

Минцифры запустило отдельный сайт, где можно узнать все детали о проекте еАкциза, его текущем этапе, дорожной карте, а также преимуществах для бизнеса, государства и общества. Там содержится вся информация о реформе.

На сайте пользователи найдут данные о:

Этапы внедрения эАкциза,

Преимущества для бизнеса, государства и общества,

Законодательное регулирование обращения алкоголя и табака.

Пока команда Минцифры завершает работу над нормативно-правовой базой для внедрения еАкциза. Запустить систему планируется в 2026 году.

Отмечается, что еакциз поможет обеспечить контроль над алкогольной и табачной продукцией и сделать этот рынок более прозрачным. Система позволит отслеживать каждую единицу продукции на всех этапах – от производства или импорта до продажи потребителю.

"Это гигантская реформа и мегаважный антикоррупционный проект, который кардинально изменит всю отрасль. Государство не будет терять деньги, а украинцы не будут покупать контрафакт", - добавил Федеров.

О лицензионном и нелегальном крепком крафтовом алкоголе, и почему его легализовали еще в 2023 году, но ни один дистиллятор не получил лицензии на производство - читайте в статье "Где украинский виски, джин, паленка? Почему крафтовые производители не могут развиваться".