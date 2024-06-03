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Минцифры запустило сайт еАкциза: как это изменит рынок алкоголя в Украине
Минцифры сделало еще один шаг в борьбе с контрафактным рынком алкоголя и табака, запустив отдельный сайт проекта еАкциза. Эта система должна приблизить Украину к европейским стандартам.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Согласно сообщению, еАкциз – это цифровой инструмент для противодействия теневому рынку алкоголя и табака, разработка которого началась в 2022 году, когда Украина потеряла более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов на эти товары.
"еАкциз заменит старую-добрую бумажную акцизную марку на электронную с DataMatrix-кодом. Ее можно будет легко отсканировать через Действие и проверить, легальный ли продукт. И, конечно, сможете пожаловаться, если заметите что-то подозрительное", - написал глава ведомства Михаил Федеров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Минцифры запустило отдельный сайт, где можно узнать все детали о проекте еАкциза, его текущем этапе, дорожной карте, а также преимуществах для бизнеса, государства и общества. Там содержится вся информация о реформе.
На сайте пользователи найдут данные о:
- Этапы внедрения эАкциза,
- Преимущества для бизнеса, государства и общества,
- Законодательное регулирование обращения алкоголя и табака.
Пока команда Минцифры завершает работу над нормативно-правовой базой для внедрения еАкциза. Запустить систему планируется в 2026 году.
Отмечается, что еакциз поможет обеспечить контроль над алкогольной и табачной продукцией и сделать этот рынок более прозрачным. Система позволит отслеживать каждую единицу продукции на всех этапах – от производства или импорта до продажи потребителю.
"Это гигантская реформа и мегаважный антикоррупционный проект, который кардинально изменит всю отрасль. Государство не будет терять деньги, а украинцы не будут покупать контрафакт", - добавил Федеров.
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