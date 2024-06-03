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Мінцифри запустило сайт еАкцизу: як це змінить ринок алкоголю в Україні
Мінцифри зробило ще один крок у боротьбі з контрафактним ринком алкоголю й тютюну, запустивши окремий сайт проєкту еАкцизу. Ця система повинна наблизити Україну до європейських стандартів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Згідно з повідомленням, еАкциз - це цифровий інструмент для протидії тіньовому ринку алкоголю й тютюну, розробка якого почалася в 2022 році, коли Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на ці товари.
"еАкциз замінить стару-добру паперову акцизну марку на електронну з DataMatrix-кодом. Її можна буде легко відсканувати через Дію та перевірити, чи легальний продукт. І, звісно, зможете поскаржитися, якщо помітите щось підозріле", - написав очільник відомства Михайло Федеров.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Мінцифри запустило окремий сайт, де можна дізнатися всі деталі про проєкт еАкцизу, його поточний етап, дорожню карту, а також переваги для бізнесу, держави та суспільства. Там міститься вся інформація про реформу.
На сайті користувачі знайдуть дані про:
- Етапи впровадження еАкцизу,
- Переваги для бізнесу, держави та суспільства,
- Законодавче регулювання обігу алкоголю й тютюну.
Наразі команда Мінцифри завершує роботу над нормативно-правовою базою для впровадження еАкцизу. Запустити систему планується у 2026 році.
Зазначається, що еАкциз допоможе забезпечити контроль над алкогольною та тютюновою продукцією і зробити цей ринок більш прозорим. Система дасть змогу відстежувати кожну одиницю продукції на всіх етапах - від виробництва або імпорту до продажу споживачеві.
"Це гігантська реформа й мегаважливий антикорупційний проєкт, який кардинально змінить усю галузь. Держава не втрачатиме гроші, а українці не купуватимуть контрафакт", - додав Федеров.
Про ліцензійний та нелегальний міцний крафтовий алкоголь, і чому його легалізували ще у 2023 році, але жоден дистилятор не отримав ліцензії на виробництво - читайте в статті "Де український віскі, джин, паленка? Чому крафтові виробники не можуть розвиватися".