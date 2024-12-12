У "Дії" запустять нові цифрові послуги для протидії корупції: які саме

Міністерство цифрової трансформації наразі працює над чотирма цифровими проєктами в застосунку “Дія” для боротьби з корупцією.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, йдеться про такі послуги: розмитнення авто в Дії, еАкциз, електронний нотаріат і нові будівельні послуги.

За словами Федорова, розмитнення авто в Дії є однією з ключових антикорупційних реформ. Він зазначив, що "цифровізація прибере людину з процесу й покаже, як може працювати митниця, коли немає чиновника".

Система еАкциз дасть змогу моніторити кожну одиницю тютюну та алкоголю. Після запуску перевірити легальність продукції можна буде безпосередньо в Дії. Завдяки цій послузі держава не втрачатиме гроші на тіньовому ринку.

Також Мінцифри працює над єдиною електронною системою для нотаріусів. Першим пілотним проєктом, який планують запустити, є нотаріальні послуги по відеозв'язку з нотаріусом у "Дії".

Крім того, у відомстві працюють над цифровізацією сервісів у будівництві, зокрема, нещодавно запустили містобудівний кадастр.

"В електронній системі буде вся інформація про будівництво в місті, зникне можливість "переписувати" містобудівні документи та видачу дозволів "під столом". На основі кадастру запускатимемо ще більше цифрових будівельних сервісів для українців", – додав Федоров.

Раніше Федоров анонсував, що незабаром у "Дії" можна буде побачити інформацію про дозвіл на зброю та отримати витяг з Єдиного реєстру зброї. Це значно полегшить доступ до необхідних документів для власників зброї.

Які функції українці бажають додати в "Дію"

16 березня 2024 року Федоров поцікавився в українців що нового вони хотіли б побачити в "Дії". Свої варіанти користувачі писали в коментарі під постом, а відповіді були найрізноманітнішими.

Згідно з аналізом коментарів, найбільше користувачів цікавить розширення функціоналу "Дії", цифровізація державних послуг (процедура громадського обговорення та громадських слухань, оформлення дозволів, реєстрацію та перереєстрацію), заміна документів, отримання справок, тощо.

Про те, які ще функції бажають отримати користувачі, читайте у матеріалі Delo.ua.