Цифровизация во время полномасштабной войны сэкономила Украине более 66 млрд грн — Шмигаль

С начала полномасштабного вторжения цифровизация принесла экономике и антикоррупционной сфере более 66 миллиардов гривен. В то же время в Украине разворачивается масштабная дерегуляция.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время Экономического обзора Украины и Обзора по вопросам добродетели и противодействия коррупции в Украине.

По его словам, Украина активно продвигается в полноправное членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедряя необходимые реформы для построения современного и эффективного государства.

Как уточняется, Правительство сосредоточено в ключевых направлениях для достижения поставленных целей. Среди них – развитие антикоррупционной инфраструктуры, активная диджитализация и масштабная дерегуляция .

"Экономический и антикоррупционный эффект цифровизации с начала полномасштабной войны уже составил более 66 млрд грн. Происходит масштабная дерегуляция. За все время работы Правительства мы отменили до 2 тысяч регуляторных инструментов в разных сферах. Еще часть процедур упрощена или цифровизирована", — отметил Шмигаль.

Другими аспектами антикоррупционной политики названы приватизация и корпоратизация. Как подчеркнул глава правительства, в планах на 2025 год совершенствование законодательства, процедур и формирование наблюдательных советов.

Еще одним важным направлением работы Правительства является обеспечение прозрачности государственных закупок. Шмигаль сообщил о значительном прогрессе в этой сфере: за последний год сумма заключенных соглашений по системе электронных публичных закупок Prozorro выросла почти в пять раз, а объем конкурентных закупок увеличился на 30%. Всего за четыре года функционирования система Prozorro уже позволила сэкономить государственному бюджету 11,4 миллиарда гривен.

Также приоритетом является эффективное восстановление, уже осуществляемое по прозрачным и последовательным механизмам.

Шмигаль подчеркнул, что указанные документы станут дорожной картой для правительства, частного и общественного сектора, а также для партнеров нашего государства.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.