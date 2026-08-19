Рынок открытых данных в Украине оценивается почти в 27 млрд грн

Открытые государственные данные уже создают для украинской экономики эффект почти на 27 млрд. грн. На их основе работают более 120 коммерческих и общественных сервисов, а данные из государственного портала используют, в частности, для обучения большой украинской языковой модели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

Открытые данные — это информация, публикуемая государственными органами в форматах, пригодных для автоматической обработки. Бизнес может использовать его для создания продуктов, проверки контрагентов, аналитики, транспортных сервисов и других услуг.

На таких данных, например, работают сервисы YouControl, Opendatabot и EasyWay. В целом насчитывается более 120 сервисов от бизнеса и общественных организаций, которые используют открытые государственные наборы данных.

По словам руководителя экспертной группы развития сферы открытых данных Минцифры Янины Любивой, портал data.gov.ua также стал источником информации для обучения украинской украинской языковой модели.

Таким образом, государственные реестры и наборы данных становятся не только инструментом прозрачности, но и ресурсом для создания цифровых коммерческих продуктов и развития технологий искусственного интеллекта.

В то же время, часть государственных реестров после начала полномасштабной войны остается ограниченной по соображениям безопасности. Минцифра работает над восстановлением доступа к отдельным наборам и адаптацией украинских правил работы с данными в законодательство ЕС.

Напомним, ранее экономический эффект открытых данных в Украине оценивался в 26,8 млрд грн. Компании, для которых такие данные являются основой бизнес-модели, зарабатывали около 2 млрд. грн. в год.