"Сяйво", "Гомін" чи "Кавун": украинцы могут проголосовать за название национального ИИ
Министерство цифровой трансформации совместно с компанией "Киевстар" разрабатывают первую национальную большую языковую модель (LLM), понимающую украинские диалекты и контекст. До 29 марта граждане могут выбрать одно из 10 названий-финалистов из-за опроса в приложении "Действие".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минцифра.
"Продолжаем вместе с Киевстаром разрабатывать первую национальную большую языковую модель — ШИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов. LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM — через голосование в Действии", — говорится в сообщении ведомства.
На базе этой модели будут в будущем работать цифровые сервисы для миллионов пользователей.
Список названий-финалистов
Пользователи предложили более 3 000 вариантов названий, из которых в финальный этап попали следующие 10:
- Сяйво (Siaivo);
- Питай (Pytai);
- Слово (Slovo);
- Дзвінка (Dzvinka);
- Говерла (Hoverla);
- Шипіт (Shypit);
- Шукай (Shukai);
- Ядро (Yadro);
- Кавун (Kavun);
- Гомін (Homin).
Голосование продолжается в приложении "Дія" до 12:00 29 марта 2026 года. Для того чтобы оставить свой голос, необходимо открыть раздел "Сервисы" и перейти в пункт "Опрос". Результат определят официальное название, под которым украинская языковая модель будет представлена на рынке.
Ранее сообщалось, что Украина делает мощный шаг в области цифровых технологий. Цель – войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в мире. Главным инструментом для этого станет запуск национальной обширной языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных.