"Сяйво", "Гомін" чи "Кавун": украинцы могут проголосовать за название национального ИИ

Министерство цифровой трансформации совместно с компанией "Киевстар" разрабатывают первую национальную большую языковую модель (LLM), понимающую украинские диалекты и контекст. До 29 марта граждане могут выбрать одно из 10 названий-финалистов из-за опроса в приложении "Действие".

"Продолжаем вместе с Киевстаром разрабатывать первую национальную большую языковую модель — ШИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов. LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM — через голосование в Действии", — говорится в сообщении ведомства.

На базе этой модели будут в будущем работать цифровые сервисы для миллионов пользователей.

Список названий-финалистов

Пользователи предложили более 3 000 вариантов названий, из которых в финальный этап попали следующие 10:

Сяйво (Siaivo);

Питай (Pytai);

Слово (Slovo);

Дзвінка (Dzvinka);

Говерла (Hoverla);

Шипіт (Shypit);

Шукай (Shukai);

Ядро (Yadro);

Кавун (Kavun);

Гомін (Homin).

Голосование продолжается в приложении "Дія" до 12:00 29 марта 2026 года. Для того чтобы оставить свой голос, необходимо открыть раздел "Сервисы" и перейти в пункт "Опрос". Результат определят официальное название, под которым украинская языковая модель будет представлена на рынке.

Ранее сообщалось, что Украина делает мощный шаг в области цифровых технологий. Цель – войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в мире. Главным инструментом для этого станет запуск национальной обширной языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных.