Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Сяйво", "Гомін" чи "Кавун": украинцы могут проголосовать за название национального ИИ

Украинцы могут проголосовать за название национального ИИ / Минцифры

Министерство цифровой трансформации совместно с компанией "Киевстар" разрабатывают первую национальную большую языковую модель (LLM), понимающую украинские диалекты и контекст. До 29 марта граждане могут выбрать одно из 10 названий-финалистов из-за опроса в приложении "Действие".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минцифра.

"Продолжаем вместе с Киевстаром разрабатывать первую национальную большую языковую модель — ШИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы для миллионов. LLM будет понимать украинский контекст, диалекты и историю. И именно вы, украинцы, выберете название для LLM — через голосование в Действии", — говорится в сообщении ведомства.

На базе этой модели будут в будущем работать цифровые сервисы для миллионов пользователей.

Список названий-финалистов

Пользователи предложили более 3 000 вариантов названий, из которых в финальный этап попали следующие 10:

  • Сяйво (Siaivo); 
  • Питай (Pytai); 
  • Слово (Slovo); 
  • Дзвінка (Dzvinka); 
  • Говерла (Hoverla); 
  • Шипіт (Shypit); 
  • Шукай (Shukai); 
  • Ядро (Yadro); 
  • Кавун (Kavun); 
  • Гомін (Homin).

Голосование продолжается в приложении "Дія" до 12:00 29 марта 2026 года. Для того чтобы оставить свой голос, необходимо открыть раздел "Сервисы" и перейти в пункт "Опрос". Результат определят официальное название, под которым украинская языковая модель будет представлена на рынке.

Ранее сообщалось, что Украина делает мощный шаг в области цифровых технологий. Цель – войти в топ-3 страны по развитию искусственного интеллекта в мире. Главным инструментом для этого станет запуск национальной обширной языковой модели (LLM), обученной на уникальных украинских данных.

Автор:
Татьяна Ковальчук