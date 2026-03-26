"Сяйво", "Гомін" чи "Кавун": українці можуть проголосувати за назву національного ШІ

Українці можуть проголосувати за назву національного ШІ / Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією "Київстар" розробляють першу національну велику мовну модель (LLM), яка розумітиме українські діалекти та контекст. До 29 березня громадяни можуть обрати одну з 10 назв-фіналістів через опитування в застосунку "Дія".

"Продовжуємо разом із Київстар розробляти першу національну велику мовну модель — ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів. LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM — через голосування в Дії", — зазначено у повідомленні відомства.

На базі цієї моделі у майбутньому працюватимуть цифрові сервіси для мільйонів користувачів.

Список назв-фіналістів

Користувачі запропонували понад 3 000 варіантів назв, з яких до фінального етапу потрапили наступні 10:

  • Сяйво (Siaivo); 
  • Питай (Pytai); 
  • Слово (Slovo); 
  • Дзвінка (Dzvinka); 
  • Говерла (Hoverla); 
  • Шипіт (Shypit); 
  • Шукай (Shukai); 
  • Ядро (Yadro); 
  • Кавун (Kavun); 
  • Гомін (Homin).

Голосування триває у застосунку "Дія" до 12:00 години 29 березня 2026 року. Для того, щоб залишити свій голос, необхідно відкрити розділ "Сервіси" та перейти до пункту "Опитування". Результат визначать офіційну назву, під якою українська мовна модель буде представлена на ринку.

Раніше повідомлялося, що Україна робить потужний крок у сфері цифрових технологій. Мета – увійти до топ-3 країн за розвитком штучного інтелекту у світі. Головним інструментом для цього стане запуск національної великої мовної моделі (LLM), навченої на унікальних українських даних.

Автор:
Тетяна Ковальчук