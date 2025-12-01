Національний ChatGPT в Україні тренуватимуть на моделі Gemma від Google: що відомо

Першу національну українську велику мовну модель (LLM), на кшталт чат-боту ChatGPT від американського техногіганта OpenAI, тренуватимуть на моделі Gemma від Google.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що Україна планує увійти в топ-3 країни світу за рівнем розвитку і впровадження штучного інтелекту до 2030 року.

"Разом з компанією "Київстар" обрали велику мовну модель, на якій попередньо навчимо національну українську LLM. Нею стане Gemma 3 від Google", - зазначив Федоров.

Він додав, що ключові переваги Gemma:

оптимальний баланс продуктивності та ресурсів;

уже підтримує українську мову;

працює не лише з текстом, а й із зображеннями;

стала основою для найкращих українськомовних моделей.

Міністр підкреслив, що українська LLM стане базою для стратегічного розвитку ШІ в Україні.

"Адже якість і безпека наших державних сервісів залежать від того, наскільки якісною є LLM", - наголосив Федоров.

Міністр повідомив, що наступним кроком передбачено "донавчити" Gemma на унікальних українськомовних текстах та протестувати якість моделі через бенчмарки для побудови державних та бізнесових рішень на базі штучного інтелекту.

Мінцифри та "Київстар" розробляють українську LLM

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з мобільним оператором "Київстар", щоб разом розробити першу національну українську велику мовну модель (LLM).

LLM стане фундаментом для нових ШІ-продуктів та стартапів всередині країни, а також сприятиме притоку інвестицій та зростанню економіки.

Першу версію моделі планують представити до кінця 2025 року.

"Київстар" стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її.