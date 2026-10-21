Відкриті дані в Україні: які обмеження запровадили та як вони впливають на перевірку бізнесу

За останній рік в Україні частково відновили публікацію даних Єдиного державного реєстру, але водночас обмежили доступ до низки інших державних наборів. Серед них - інформація про оборонні компанії, декларації посадовців і транспортні засоби. Податкові дані, закриті після початку повномасштабної війни, досі не повернули у відкритий доступ.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Opendatbote.

Минуло 11 років від ухвалення постанови Кабінету Міністрів №835, яка визначає порядок оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. За цей час державні набори даних стали важливим інструментом для бізнесу, журналістів і громадян. Однак після початку повномасштабної війни доступ до частини інформації обмежили, а деякі дані досі не повернули у відкритий доступ.

Які відкриті дані повернули у 2026 році

Однією з ключових змін стало відновлення публікації інформації з Єдиного державного реєстру. Водночас набір залишається неповним: у ньому не відображаються контактні відомості, адреси та коди видів економічної діяльності (КВЕД) компаній і фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, доступ до реєстру відновили лише частково. Інші ключові набори даних за останній рік зазнали нових обмежень.

Які державні дані стали менш доступними

Інформація про оборонні підприємства. У жовтні 2025 року на платформах, що працюють із відкритими даними, обмежили відображення відомостей про компанії військово-промислового комплексу. Рішення пояснили необхідністю захистити підприємства оборонної галузі.

Статистика щодо СЗЧ і дезертирства. У грудні 2025 року Офіс Генерального прокурора припинив публікувати статистику кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням військової частини та дезертирством. Раніше ці відомості давали змогу відстежувати кількість зареєстрованих кримінальних проваджень і зміни показників у часі.

Декларації посадовців. Станом на липень 2026 року від публічного доступу приховали майже 500 тисяч декларацій, що стосуються близько 99 тисяч декларантів. За даними НАЗК, понад половина цих декларацій належить військовослужбовцям, ще приблизно 17% — представникам Національної поліції.

Водночас процедура перегляду необхідності таких обмежень залишається неврегульованою належним чином. НАЗК не має повноважень самостійно перевіряти, чи зберігаються підстави для закриття конкретної декларації. Це має робити орган, за зверненням якого доступ до неї обмежили.

Дані про транспортні засоби. У серпні 2026 року з відкритого набору МВС прибрали інформацію про державні номерні знаки автомобілів. Головний сервісний центр МВС посилається на наказ №64/ОД від 15 червня 2026 року та наказ №67/ОД від 29 червня 2026 року, яким внесли зміни до попереднього документа. Однак у цих наказах не пояснюється, чому вирішили вилучити номерні знаки з набору.

Відповідні причини не оприлюднили й після звернення Опендатаботу. Сам набір даних продовжує оновлюватися, проте відсутність номерних знаків ускладнює ідентифікацію конкретних автомобілів і перевірку їхньої історії через сервіси, які використовували ці відомості.

Які дані залишаються закритими з 2022 року

Частина обмежень діє ще від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Державна податкова служба закрила доступ до відкритих наборів про податкові борги, платників податку на додану вартість та єдиного податку.

До війни ця інформація допомагала компаніям перевіряти податковий статус потенційних і чинних партнерів. Журналісти та аналітики могли використовувати її для дослідження заборгованості бізнесу перед державою.

Обмеження доступу до державної інформації переважно обґрунтовують безпековими міркуваннями. Водночас закриття даних ускладнює не лише публічний контроль, а й повсякденні бізнес-процеси. Зокрема, відсутність відомостей про податкові борги та статус платників податків зменшує можливості для перевірки контрагентів.

Отже, за 11 років відкриті дані стали звичним інструментом взаємодії з державою, однак повномасштабна війна суттєво змінила обсяг інформації, доступної громадськості. Навіть там, де публікацію відновили, доступ до окремих відомостей залишається обмеженим.

Нагадаємо, відкриті державні дані вже створюють для української економіки ефект майже на 27 млрд грн. На їх основі працюють понад 120 комерційних і громадських сервісів, а дані з державного порталу використовують, зокрема, для навчання великої української мовної моделі.