1,5 млн грн на відкриті дані: хто виграв акселератор Open Data Unbroken 2.0

В Україні завершився другий сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, у межах якого стартапи розробляли сервіси на основі відкритих даних для економічного відновлення країни. Загальний бюджет програми становив майже 1,5 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У фіналі за додатковий грант у 150 тис. грн змагалися два проєкти — InvestMonitor та BigDataCompliance. Переможцем стала команда InvestMonitor.

На старті акселератора обидва стартапи отримали по 500 тис. грн і менторську підтримку. Протягом десяти тижнів вони працювали з експертами та трансформували державні й публічні набори даних у практичні цифрові інструменти.

InvestMonitor створив "цифрову вітрину" регіонів із доступом до понад 1 млн верифікованих документів і фінансових показників громад. Пілотним кейсом стала Буча — сервіс має спростити комунікацію з міжнародними інвесторами та підвищити довіру до інвестицій під час війни.

BigDataCompliance інтегрував ШІ для автоматичної перевірки контрагентів через дані Prozorro, санкційні списки РНБО та інформацію про податкові борги. Рішення дозволяє бізнесу та юристам швидко виявляти ризики співпраці.

Акселератор реалізовано за підтримки Міністерство цифрової трансформації України. Його результати, за оцінками організаторів, підтверджують, що відкриті дані є базою для створення ШІ-інструментів, залучення інвестицій у громади та посилення цифрової стійкості країни.

Нагадаємо, акселератора Open Data Unbroken 2.0 стартував у жовтні 2025 року. Під час навчання учасники отримували менторську підтримку та шанс залучити до 650 000 грн на розвиток проєкту.