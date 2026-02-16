Запланована подія 2

1,5 млн грн на открытые данные: выигравший акселератор Open Data Unbroken 2.0

В Украине завершился второй сезон акселератора Open Data Unbroken 2.0, в рамках которого стартапы разрабатывали сервисы на основе открытых данных по экономическому восстановлению страны. Общий бюджет программы составил почти 1,5 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В финале за дополнительный грант в 150 тыс. грн соревновались два проекта – InvestMonitor и BigDataCompliance. Победителем стала команда InvestMonitor.

На старте акселератора оба стартапа получили по 500 тыс. грн и менторскую поддержку. В течение десяти недель работали с экспертами и трансформировали государственные и публичные наборы данных в практические цифровые инструменты.

InvestMonitor создал "цифровую витрину" регионов с доступом к более чем 1 млн верифицированных документов и финансовым показателям общин. Пилотным кейсом стала Буча – сервис должен упростить коммуникацию с международными инвесторами и повысить доверие к инвестициям во время войны.

BigDataCompliance интегрировал ИИ для автоматической проверки контрагентов через данные Prozorro, санкционные списки СНБО и информацию о налоговых долгах. Решение позволяет бизнесу и юристам быстро выявлять риски сотрудничества.

Акселератор реализовано при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Его результаты, по оценкам организаторов, подтверждают, что открытые данные являются базой для создания ИИ инструментов, привлечения инвестиций в общины и усиления цифровой устойчивости страны.

Напомним, акселератор Open Data Unbroken 2.0 стартовал в октябре и 2025 году. Во время учебы участники получали менторскую поддержку и шанс привлечь до 650 000 грн. на развитие проекта.

Автор:
Татьяна Гойденко