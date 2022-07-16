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64,3% предприятий ожидает роста цен на свою продукцию в ближайший год - опрос
Бизнес ожидает сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в результате полномасштабной войны и пессимистически настроен относительно уровня деловой активности своих предприятий. В следующие 12 месяцев респонденты прогнозируют рост инфляции и девальвацию курса национальной валюты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком во II квартале 2022 года.
Так, индекс деловых ожиданий предприятий составил 72,6% против 108,2% в I квартале 2022 года. Снижение деловых ожиданий предприятий произошло из-за ухудшения оценок по всем составляющим индекса, самое существенное – по инвестиционным расходам на выполнение строительных работ, на машины, оборудование и инвентарь. Поэтому в опросе респонденты предприятий всех видов деятельности могут уменьшить количество работников на своих предприятиях.
Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию
Ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства. Самые пессимистические ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения (-26,7%) и транспорта и связи (-26,4%).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также бизнес прогнозирует уменьшение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и на внешнем рынке: -19% и -25% соответственно против 17% и 23,3% в I квартале.
Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине
Предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Баланс ответов составил: -48,7% по сравнению с -1,7% в I квартале.
Ухудшились ожидания бизнеса по курсу гривны. Так, более половины респондентов (52%) считают, что обменный курс превысит 36 грн/долл. США. Среднее значение обменного курса, которое ожидают респонденты через 12 месяцев, составляет 36,06 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 29,35 грн/долл. США).
Инфляционные ожидания выросли: во II квартале ожидаемая годовая инфляция составила 21,5% по сравнению с 9,5% в предыдущем квартале. 58,2% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев превысит 20%. Военные действия являются наиболее весомым проинфляционным фактором, по мнению 93,2% респондентов. Также существенное влияние на рост потребительских цен будут иметь затраты на производство (58,8%) и обменный курс (58,6%).
Напомним, что количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно.