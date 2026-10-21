Крах из-за долгов и ИИ: фотобанк Getty Images подал заявление о банкротстве

Один из самых крупных и самых известных в мире фотобанков Getty Images в среду официально подал заявление о банкротстве в соответствии с Разделом 11 Кодекса о банкротстве США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Процесс реорганизации стал значительной перезагрузкой для медиагиганта после того, как запланированное слияние с его главным конкурентом Shutterstock потерпело крах.

Компания оказалась под тяжелым бременем высокой долговой нагрузки и под давлением растущей конкуренции со стороны генераторов изображений на основе искусственного интеллекта.

Новая структура собственности

Согласно обнародованным данным, аффилированные лица семьи Гетти и компания Koch Equity Development обязались выделить до 533 миллионов долларов в виде новых акций. В результате после завершения процедуры реструктуризации они будут владеть 100% компании.

Кроме того, финансирование от Koch Equity Development в размере до 143 миллионов долларов будет направлено непосредственно на поддержку операционной деятельности в ходе судебного процесса.

Компания, которая является прямым конкурентом агентств Reuters и Associated Press в сфере предоставления фото- и видеоконтента для СМИ, уже приступила к привлечению кандидатов для получения официального одобрения своего плана реорганизации.

Что ждет компанию

Getty Images ожидает полностью завершить процесс реструктуризации уже к концу этого года.

Поставщик визуального контента особо подчеркнул, что будет продолжать работать в обычном режиме в течение всего периода реорганизации.

Процедура банкротства не повлияет на разработчиков контента, партнеров, клиентов, сотрудников или поставщиков компании, а все текущие сервисы будут предоставляться без перебоев.

Напомним, еще в январе 2025 года Getty Images намеревалась купить своего конкурента Shutterstock. Тогда планировалось, что объединение активов двух гигантов позволит создать самую большую платформу на рынке лицензионного контента стоимостью около 3,7 миллиарда долларов США.