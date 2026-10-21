Крах через борги та ШІ: фотобанк Getty Images подав заяву про банкрутство

Один із найбільших і найвідоміших у світі фотобанків Getty Images у середу офіційно подав заяву про банкрутство відповідно до Розділу 11 Кодексу про банкрутство США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Процес реорганізації став значним перезавантаженням для медіагіганта після того, як заплановане злиття з його головним конкурентом Shutterstock зазнало краху.

Компанія опинилася під важким тягарем високого боргового навантаження та опинилася під тиском зростаючої конкуренції з боку генераторів зображень на основі штучного інтелекту.

Нова структура власності

Згідно з оприлюдненими даними, афілійовані особи родини Гетті та компанія Koch Equity Development зобов'язалися надати до 533 мільйонів доларів у вигляді нових акцій. Внаслідок цього після завершення процедури реструктуризації вони володітимуть 100% компанії.

Окрім цього, фінансування від Koch Equity Development у розмірі до 143 мільйонів доларів буде спрямоване безпосередньо на підтримку операційної діяльності під час судового процесу.

Компанія, яка є прямим конкурентом агентств Reuters та Associated Press у сфері надання фото- та відеоконтенту для ЗМІ, вже розпочала залучення кандидатів для отримання офіційного схвалення свого плану реорганізації.

Що чекає на компанію

Getty Images очікує повністю завершити процес реструктуризації вже до кінця поточного року.

Постачальник візуального контенту окремо наголосив, що продовжуватиме працювати у звичайному режимі протягом усього періоду реорганізації.

Процедура банкрутства жодним чином не вплине на розробників контенту, партнерів, клієнтів, співробітників чи постачальників компанії, а всі поточні сервіси надаватимуться без перебоїв.

Нагадаємо, ще у січні 2025 року Getty Images мала намір купити свого конкурента Shutterstock. Тоді планувалося, що об'єднання активів двох гігантів дозволить створити найбільшу платформу на ринку ліцензійного контенту вартістю близько 3,7 мільярда доларів США.