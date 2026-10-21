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"Укрзализныця" потратит почти 17 млн грн на видеонаблюдение на евроколеи Чоп-Ужгород

европуть
Евроколия Чоп-Ужгород меняется / Pexels

Региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" объявил тендер на оснащение участка европути Чоп-Ужгород системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Ожидаемая стоимость работ – почти 17 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует запись на Prozzoro.

Как усилят безопасность на участке Чоп-Ужгород

Работы будут охватывать пассажирский парк станции Чоп и участок от станции Чоп до разъезда 3 км. Здесь планируют установить 192 уличных видеокамеры с грозозащитой, а также смонтировать климатические шкафы для оборудования системы видеонаблюдения.

Кроме того, в помещении таможни обустроят пост видеонаблюдения с автоматизированными рабочими местами операторов. Для вывода изображений из камер на стене установят телевизоры. Сохранять видеоданные регистратор, который разместят в телекоммуникационном шкафу.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 16,985 млн. грн. Проведение тендера запланировано на 3 ноября 2026, а завершить работы должны до конца года.

О евроколеи Чоп-Ужгород

Евроколея стандарта 1435 мм, соединяющая Чоп и Ужгород, имеет протяженность 22 км. Строительство участка началось 11 апреля 2024, а официальное открытие состоялось 5 сентября 2025 года.

Стоимость проекта составила 1,3 млрд. грн. Половину финансирования обеспечил Европейский Союз в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), остальную часть — украинская сторона.

Благодаря новому пути Ужгород получил прямое железнодорожное сообщение с европейскими городами, в частности Веной, Будапештом и Братиславой.

В сентябре 2026 года завершили электрификацию участка Чоп-Ужгород. Это стало еще одним этапом интеграции украинской железнодорожной инфраструктуры в транспортную сеть ЕС.

Среди ключевых преимуществ проекта – использование европейского стандарта пути, развитие международного пассажирского сообщения и упрощение железнодорожных перевозок между Украиной и странами Европы.

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Автор:
Ольга Опенько

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