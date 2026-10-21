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"Укрзалізниця" витратить майже 17 млн грн на відеоспостереження на євроколії Чоп—Ужгород

євроколія
Євроколія Чоп-Ужгород змінюється / Pexels

Регіональна філія “Львівська залізниця” АТ “Укрзалізниця” оголосила тендер на оснащення дільниці євроколії Чоп-Ужгород системою відеоспостереження та охоронною сигналізацією. Очікувана вартість робіт - майже 17 млн грн.

Як пише Dilo, про це свідчить запис на Prozzoro.

Як посилять безпеку на дільниці Чоп-Ужгород

Роботи охоплюватимуть пасажирський парк станції Чоп і дільницю від станції Чоп до роз’їзду 3 км. Тут планують встановити 192 вуличні відеокамери з грозозахистом, а також змонтувати кліматичні шафи для обладнання системи відеоспостереження.

Крім того, у приміщенні митниці облаштують пост відеонагляду з автоматизованими робочими місцями операторів. Для виведення зображень із камер на стіні встановлять телевізори. Зберігатиме відеодані реєстратор, який розмістять у телекомунікаційній шафі.

Очікувана вартість закупівлі становить 16,985 млн грн. Проведення тендеру заплановане на 3 листопада 2026 року, а завершити роботи мають до кінця року.

Про євроколію Чоп—Ужгород

Євроколія стандарту 1435 мм, що з’єднує Чоп та Ужгород, має протяжність 22 км. Будівництво дільниці розпочалося 11 квітня 2024 року, а офіційне відкриття відбулося 5 вересня 2025 року.

Вартість проєкту становила 1,3 млрд грн. Половину фінансування забезпечив Європейський Союз у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), решту — українська сторона.

Завдяки новій колії Ужгород отримав пряме залізничне сполучення з європейськими містами, зокрема Віднем, Будапештом і Братиславою.

У вересні 2026 року завершили електрифікацію дільниці Чоп—Ужгород. Це стало ще одним етапом інтеграції української залізничної інфраструктури до транспортної мережі ЄС.

Серед ключових переваг проєкту — використання європейського стандарту колії, розвиток міжнародного пасажирського сполучення та спрощення залізничних перевезень між Україною та країнами Європи.

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

Автор:
Ольга Опенько

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