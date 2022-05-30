Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот

При цьому відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч ФОП щомісяця

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Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.

Так, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.

На даний момент в Україні зареєстровано 1 891 200 ФОП.

Нагадаємо, що українські підприємці написали відкритий лист президентові Володимиру Зеленському. У ньому вони просять звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.