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Кількість ФОП в Україні збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця, - Опендатабот
При цьому відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч ФОП щомісяця
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Про це повідомляє аналітична платформа Опендатабот.
Так, кількість ФОП збільшується в середньому на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.
На даний момент в Україні зареєстровано 1 891 200 ФОП.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що українські підприємці написали відкритий лист президентові Володимиру Зеленському. У ньому вони просять звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.