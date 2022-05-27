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Для жінок-підприємців запустили грант на 1,5 млн гривень: як подати заявку
ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запускає Грантову програму для жінок-підприємців.
Так, в Україні запускають проект, який надасть грантову підтримку жінкам-підприємцям. Гроші нададуть 15 малим та середнім підприємствам для створення, відновлення, масштабування чи релокації бізнесу.
Загальний грантовий фонд становить 1 503 750 грн, а сума індивідуальної допомоги підприємцям залежатиме від мети запропонованого проекту та його кінцевих показників ефективності.
Перелік напрямків бізнесів, які можуть одержати грант:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Забезпечення безперебійної діяльності (транспортування, наявність сировини, устаткування).
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Вихід на іноземні ринки (консультація експертів, сертифікація).
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Маркетингова підтримка (просування у соціальних мережах та міжнародних торгових майданчиках).
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Надання допомоги з релокацією у безпечні райони.
Прийом заявок триває з 24 травня до 5 червня. Оголошення результатів відбудеться 07 червня 2022 року.
Подати заявку на грант може підприємниця, яка тільки починає свою справу або ж керує сімейним бізнесом. Для участі у програмі слід вказати особисті дані та особливості діяльності за посиланням.
У пріоритеті жінки-підприємниці, власники сімейного бізнесу (перевага надаватиметься бізнесам, керівниками яких є жінки), засновниці стартапів.
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