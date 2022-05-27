Для жінок-підприємців запустили грант на 1,5 млн гривень: як подати заявку

ГО "Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі" за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" запускає Грантову програму для жінок-підприємців.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, в Україні запускають проект, який надасть грантову підтримку жінкам-підприємцям. Гроші нададуть 15 малим та середнім підприємствам для створення, відновлення, масштабування чи релокації бізнесу.

Загальний грантовий фонд становить 1 503 750 грн, а сума індивідуальної допомоги підприємцям залежатиме від мети запропонованого проекту та його кінцевих показників ефективності.

Перелік напрямків бізнесів, які можуть одержати грант:

Забезпечення безперебійної діяльності (транспортування, наявність сировини, устаткування). Вихід на іноземні ринки (консультація експертів, сертифікація).

Маркетингова підтримка (просування у соціальних мережах та міжнародних торгових майданчиках).

Надання допомоги з релокацією у безпечні райони.



Прийом заявок триває з 24 травня до 5 червня. Оголошення результатів відбудеться 07 червня 2022 року.

Подати заявку на грант може підприємниця, яка тільки починає свою справу або ж керує сімейним бізнесом. Для участі у програмі слід вказати особисті дані та особливості діяльності за посиланням.

У пріоритеті жінки-підприємниці, власники сімейного бізнесу (перевага надаватиметься бізнесам, керівниками яких є жінки), засновниці стартапів.

Нагадаємо, що в Україні із 27 травня поновлюється реєстрація податкових накладних.