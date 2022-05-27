- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Для женщин-предпринимателей запустили грант в 1,5 млн гривен: как подать заявку
ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает Грантовую программу для женщин-предпринимателей.
Так, в Украине запускают проект, который предоставит грантовую поддержку женщинам-предпринимателям. Деньги предоставят 15 малым и средним предприятиям для создания, восстановления, масштабирования или релокации бизнеса.
Общий грантовый фонд составляет 1 503 750 грн, а сумма индивидуальной помощи предпринимателям будет зависеть от цели предложенного проекта и его конечных показателей эффективности.
Перечень направлений бизнесов, которые могут получить грант:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Обеспечение бесперебойной деятельности (транспортировка, наличие сырья, оборудования).
-
Выход бизнеса на иностранные рынки (консультация экспертов, сертификация).
-
Маркетинговая поддержка (продвижение в социальных сетях и международных торговых площадках).
-
Предоставление помощи с релокацией в безопасные районы.
Прием заявок длится с 24 мая по 5 июня. Оглашение результатов состоится 07 июня 2022 года.
Подать заявку на грант может предпринимательница, которая только начинает свое дело или же руководит семейным бизнесом. Для участия в программе следует указать личные данные и особенности деятельности по ссылке.
В приоритете женщины-предпринимательницы, владельцы семейного бизнеса (преимущество будет предоставляться бизнесам, руководителями которых являются женщины), основательницы стартапов.
Напомним, что в Украине с 27 мая возобновляется регистрация налоговых накладных.