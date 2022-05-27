Для женщин-предпринимателей запустили грант в 1,5 млн гривен: как подать заявку

ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускает Грантовую программу для женщин-предпринимателей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Так, в Украине запускают проект, который предоставит грантовую поддержку женщинам-предпринимателям. Деньги предоставят 15 малым и средним предприятиям для создания, восстановления, масштабирования или релокации бизнеса.

Общий грантовый фонд составляет 1 503 750 грн, а сумма индивидуальной помощи предпринимателям будет зависеть от цели предложенного проекта и его конечных показателей эффективности.

Перечень направлений бизнесов, которые могут получить грант:

Обеспечение бесперебойной деятельности (транспортировка, наличие сырья, оборудования). Выход бизнеса на иностранные рынки (консультация экспертов, сертификация).

Маркетинговая поддержка (продвижение в социальных сетях и международных торговых площадках).

Предоставление помощи с релокацией в безопасные районы.



Прием заявок длится с 24 мая по 5 июня. Оглашение результатов состоится 07 июня 2022 года.

Подать заявку на грант может предпринимательница, которая только начинает свое дело или же руководит семейным бизнесом. Для участия в программе следует указать личные данные и особенности деятельности по ссылке.

В приоритете женщины-предпринимательницы, владельцы семейного бизнеса (преимущество будет предоставляться бизнесам, руководителями которых являются женщины), основательницы стартапов.

Напомним, что в Украине с 27 мая возобновляется регистрация налоговых накладных.